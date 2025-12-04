SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Atletizmde yüksek atlama nedir, kuralları nelerdir?

Atletizmde her branşın altında farklı kategorilerde yarışmalar düzenlenmektedir. Bunlar arasında yer alan yüksek atlama disiplini patlayıcılığın ve esnekliğin ön planda olduğu bir rekabete sahiptir.

Atletizmde yüksek atlama nedir, kuralları nelerdir?
Doğukan Bayrak

Atletizmin alt kolları belirli insan özelliklerinin geliştirilmesi esasına dayanır. Bu kabiliyetler insan doğasının yerleşik parçalarıdır. Atletik performansta ise belirli bir alanda uzmanlaşma gerçekleştirilir. Tabii olarak atletlerin genel atletizm değerlerine sahip olması da önemlidir. Bir branşta uzmanlaşmış olması disiplinler arası paylaşımın olmadığı anlamına gelmez. Atletlerin temel özellikleri arasında kuvvet, dayanıklılık, teknik ve hız gibi faktörler yer alır.

Atletizm çoklu disiplinler arası paylaşıma sahip olup alt başlıkların kategorileriyle çeşitlenmektedir. Örneğin temel 4 atletizm kolu arasında koşma, atma, yürüyüş ve atlama yer alır. Ancak yüksek atlama disiplini atlama branşının olimpik bir alt koludur.

Atletizmde yüksek atlama nedir?

Atletizm yüksek atlama branşında sporcular belirli bir yükseklikte çıtanın üzerinden hızlanarak gelip yatay pozisyonda atlama gerçekleştirir. Sporcuların amacı çıtayı düşürmeden en yüksek nokta üzerinden atlamaktır. Olimpik bir branştır ve kadın-erkek ayrı kategorilerde yarışır.

Yüksek atlamada kullanılan kaslar ağırlıklı olarak bacak, core bölgesi ve kalçadır. Ancak sporcunun esnekliğe, çevikliğe ve hıza sahip olması da atlayış için önemlidir. Sporcular ayrılan alan içerisinde hızlanarak atlama noktasına gelir ve atlayışlarını gerçekleştirir. Yüksek atlamada sporcular atlayışlarını sırt üstü olarak gerçekleştirir. Bu bir kural değil, devrimdir. Bu devrimin sahibi 1968 Meksiko Olimpiyatlarında çığır açıcı bir teknik kullanarak altın madalyanın sahibi olan Dick Fosbury'dir. Sırtüstü atlama tekniği de sporcuyla özdeşleşerek "Fosbury tekniği" olarak anılmaktadır.

Fosbury tekniği sayesinde sporcular vücutlarının ağırlık merkezini çıtanın altına düşürerek daha yüksek atlama mesafelerine ulaşabildiler. Bu teknik sonrasında rekorlar ve madalyalar ardı ardına gelirken fosbury tekniği yüksek atlama sporunın vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Atletizmde yüksek atlama kuralları nelerdir?

Yüksek atlamada kural olarak bir üst limit yoktur. Çıtanın koyulacağı üst limiti sporcuların performansı belirler. Sabit bir başlangıç noktası da yoktur. Organizasyonlar ve sporcuların durumuna göre açılış yüksekliği 1.60 metre ile 1.90 metre arasında değişebilir. Yüksek atlama kuralları arasında sporcuların 3 deneme hakkı mevcuttur. Her atlayıştan sonra çıtanın yüksekliği arttırılır. Sporcular dilerlerse atlayışları pas geçebilmektedir. Bu durum deneme haklarının tüketilmesine sebep olmaz. Bir sonraki mesafede atlamayı kabul ettikleri anlamına gelir. Burada ayırt edici nokta ise sporcunun deneme hakları sıfırlanmaz.

Örneğin, sporcu ilk 2 hakkında başarısız olup son hakkında bir sonraki yükseklikte yarışmak isterse, bir önceki atlama başarılı sayılmaz ve hakları iade edilmez. Atlayışın geçerli sayılması için sporcunun tek ayak üzerinde sıçraması, geçiş sırasında çıtayı düşürmemesi ve kendisine ayrılan sürede (30-60 saniye) atlayışını gerçekleştirmesi gerekir. Sporcunun atlama noktasında vazgeçerek çıtanın altından geçmesi de başarısız deneme olarak kabul edilmektedir. Çıtaya çarpma kuralı ise gri bölgedir. Sporcu kasten çarpmamış ve çıta düşmemiş ise atlayış geçerli sayılabilir.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! O sözü sonu oldu: Okan Buruk gönderiyorGalatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! O sözü sonu oldu: Okan Buruk gönderiyor
Galatasaray'da Osimhen gelişmesi: Erken ayrılabilir!Galatasaray'da Osimhen gelişmesi: Erken ayrılabilir!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
atletizm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.