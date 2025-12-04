Atletizmde yüksek atlama nedir, kuralları nelerdir?

Atletizmin alt kolları belirli insan özelliklerinin geliştirilmesi esasına dayanır. Bu kabiliyetler insan doğasının yerleşik parçalarıdır. Atletik performansta ise belirli bir alanda uzmanlaşma gerçekleştirilir. Tabii olarak atletlerin genel atletizm değerlerine sahip olması da önemlidir. Bir branşta uzmanlaşmış olması disiplinler arası paylaşımın olmadığı anlamına gelmez. Atletlerin temel özellikleri arasında kuvvet, dayanıklılık, teknik ve hız gibi faktörler yer alır.

Atletizm çoklu disiplinler arası paylaşıma sahip olup alt başlıkların kategorileriyle çeşitlenmektedir. Örneğin temel 4 atletizm kolu arasında koşma, atma, yürüyüş ve atlama yer alır. Ancak yüksek atlama disiplini atlama branşının olimpik bir alt koludur.

Atletizmde yüksek atlama nedir?

Atletizm yüksek atlama branşında sporcular belirli bir yükseklikte çıtanın üzerinden hızlanarak gelip yatay pozisyonda atlama gerçekleştirir. Sporcuların amacı çıtayı düşürmeden en yüksek nokta üzerinden atlamaktır. Olimpik bir branştır ve kadın-erkek ayrı kategorilerde yarışır.

Yüksek atlamada kullanılan kaslar ağırlıklı olarak bacak, core bölgesi ve kalçadır. Ancak sporcunun esnekliğe, çevikliğe ve hıza sahip olması da atlayış için önemlidir. Sporcular ayrılan alan içerisinde hızlanarak atlama noktasına gelir ve atlayışlarını gerçekleştirir. Yüksek atlamada sporcular atlayışlarını sırt üstü olarak gerçekleştirir. Bu bir kural değil, devrimdir. Bu devrimin sahibi 1968 Meksiko Olimpiyatlarında çığır açıcı bir teknik kullanarak altın madalyanın sahibi olan Dick Fosbury'dir. Sırtüstü atlama tekniği de sporcuyla özdeşleşerek "Fosbury tekniği" olarak anılmaktadır.

Fosbury tekniği sayesinde sporcular vücutlarının ağırlık merkezini çıtanın altına düşürerek daha yüksek atlama mesafelerine ulaşabildiler. Bu teknik sonrasında rekorlar ve madalyalar ardı ardına gelirken fosbury tekniği yüksek atlama sporunın vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Atletizmde yüksek atlama kuralları nelerdir?

Yüksek atlamada kural olarak bir üst limit yoktur. Çıtanın koyulacağı üst limiti sporcuların performansı belirler. Sabit bir başlangıç noktası da yoktur. Organizasyonlar ve sporcuların durumuna göre açılış yüksekliği 1.60 metre ile 1.90 metre arasında değişebilir. Yüksek atlama kuralları arasında sporcuların 3 deneme hakkı mevcuttur. Her atlayıştan sonra çıtanın yüksekliği arttırılır. Sporcular dilerlerse atlayışları pas geçebilmektedir. Bu durum deneme haklarının tüketilmesine sebep olmaz. Bir sonraki mesafede atlamayı kabul ettikleri anlamına gelir. Burada ayırt edici nokta ise sporcunun deneme hakları sıfırlanmaz.

Örneğin, sporcu ilk 2 hakkında başarısız olup son hakkında bir sonraki yükseklikte yarışmak isterse, bir önceki atlama başarılı sayılmaz ve hakları iade edilmez. Atlayışın geçerli sayılması için sporcunun tek ayak üzerinde sıçraması, geçiş sırasında çıtayı düşürmemesi ve kendisine ayrılan sürede (30-60 saniye) atlayışını gerçekleştirmesi gerekir. Sporcunun atlama noktasında vazgeçerek çıtanın altından geçmesi de başarısız deneme olarak kabul edilmektedir. Çıtaya çarpma kuralı ise gri bölgedir. Sporcu kasten çarpmamış ve çıta düşmemiş ise atlayış geçerli sayılabilir.