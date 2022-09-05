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Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası Kırklareli'nde düzenlenecek

05.09.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası Kırklareli'nde düzenlenecek

Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası Kırklareli'nde düzenlenecek

KIRKLARELİ (AA) - Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası 7-9 Ekim tarihinde Kırklareli'nde düzenlenecek.

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki Longoz ormanlarında düzenlenecek olan şampiyonaya Balkan ülkelerinden milli takım yarışmacıları katılacak.

TK Cowboy Ranch Yönetim Kurulu Başkanı Turan Karaman, AA muhabirine, şampiyonanın Türkiye'de düzenlenecek olmasından son derece mutlu olduklarını söyledi.

Şampiyona hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Karaman, tüm vatandaşları şampiyonaya davet etti.

Yarışların görülmeye değer olduğunu vurgulayan Karaman, şöyle konuştu:

"Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası'nda misafir milli takımlar ve ekiplerine ülkemizin güzelliklerinin ve değerlerinin üst seviyede tanıtımı için çalışıyoruz. Her sene farklı ülkelerde mücadele eden milli takımımız, bu yıl kendi topraklarında diğer Balkan ülkeleri ile 7-9 ekim tarihlerinde şampiyonluk için mücadele edecekler. Atlar, dünyada eşi benzeri olmayan Longoz ormanları, Karadeniz sahili ve Istranca ormanlarını aştıktan sonra TK Cowboy Ranch'te bitecek olan parkurları koşacaklar.

Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan ülkelerinin katılması beklenen şampiyonada 40'a yakın at ve biniciyi ağırlamaya hazırlanıyoruz. Türkiye adına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşarken, dünya binicilik camiasına ülkemizi ve bölgemizi en iyi şekilde tanıtmanın hazırlığı ve heyecanı içerisindeyiz."

Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası Kırklareli'nde düzenlenecek

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