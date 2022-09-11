Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar'da sona erdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarının 2. ayak yarışları Afyonkarahisar'da sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Afyonkarahisar Valiliği ve Döğer Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen Atlı Okçuluk Yarı Final Müsabakaları İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesindeki Emre Gölü Tesisleri'nde yapıldı.

4 kategoride gerçekleşen yarışlara 77 sporcu katıldı.

Müsabakaları izlemek için gelen MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Türkiye'nin çeşitli illerinde yarı final müsabakaları için Döğer beldesine gelen tüm sporculara başarılar diledi.

Okçuluk ve atçılığın geleneksel sporlardan olduğunu belirten Taytak, "Geleneklerimizi yaşatmak için Döğer beldesinde önemli bir yarış gerçekleştirilmektedir. Bu hafta yarı finaller yapılmakta, inşallah gelecek sene final müsabakalarına ev sahipliği yaparız." ifadesini kullandı.

Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel de "Şu anda kendimize ait 50'ye yakın atımız var. Biz bu işlere yatkınız. Döğer'in ismi de bir beylik, Döğer Beyliğinden geliyor. Atçılık ata sporudur. Buna karşın beldede bu yönde bir heyecan var. İnşallah biz seneye yarı final değil, finallerin Döğer'de yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

​​​​​​​Daha sonra, ödül töreni gerçekleştirildi.

