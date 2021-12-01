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  4. ATO Başkanı Baran, Aktif Kadın, Eşit Temsil Projesi Çalışma Toplantısı'na katıldı:

ATO Başkanı Baran, Aktif Kadın, Eşit Temsil Projesi Çalışma Toplantısı'na katıldı:

01.12.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kadın girişimcilerimiz karar alma süreçlerine aktif katılım sağladıkça, üretimin de ihracatın da artacağını, ülkemizin zenginleşeceğini, kalkınacağını biliyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Kadın girişimcilerimiz karar alma süreçlerine aktif katılım sağladıkça, üretimin de ihracatın da artacağını, ülkemizin zenginleşeceğini, kalkınacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği (KAİSDER) koordinatörlüğünde, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği ile Konya İş Kadınları Derneği paydaşlığında yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Aktif Kadın, Eşit Temsil Projesi Çalışma Toplantısı'na katıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki kadın girişimcilerin toplam girişimciler içindeki oranının 10 yıl önce yüzde 27 iken, bugün yüzde 35 seviyesine yükseldiğini belirtti.

Bunların yeterli olmadığını kaydeden Baran, "Kadın girişimcilerimiz karar alma süreçlerine aktif katılım sağladıkça, üretimin de ihracatın da artacağını ülkemizin zenginleşeceğini, kalkınacağını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ATO'da kendi dönemlerinde kadın meclis ve komite üye sayısını 2'den 11'e çıkardıklarına dikkati çekerek, kadın girişimciliği ve istihdamını artırmaya yönelik çalışmalara destek verdiklerini vurguladı.

KAİSDER Başkanı Canan Karalar Yüksel de konuşmasında, proje kapsamında "Yönetimlerdeki kadın sayısını nasıl artırırız?" sorusunu yanıtlamayı hedeflediklerini anlattı.

Toplantıda, meslek örgütleri ve odalarında kadın temsilinin yetersizliğinin nedenleri ve çözüm önerileri ele alındı.

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