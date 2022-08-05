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ATO Başkanı Baran: "Başkentten direkt uçuş sayısını artırmalıyız"

05.08.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATO Başkanı Baran: "Başkentten direkt uçuş sayısını artırmalıyız"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticaretin de turizmin de gelişmesi için başkentten direkt uçuş sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Hamza Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Baran, ziyarette, başkentten yurt dışına direkt uçuşların önemine dikkati çekerek, konuyla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Baran, "Ticaretin de turizmin de gelişmesi için direkt uçuş sayısını artırmalıyız. Üniversite kenti, ticaretin, sanayinin, savunma sanayi ve sağlık turizminin merkezi olarak yurt dışına direkt uçuş sayımızı artırdığımızda başkentimizi küresel ekonomi liginde daha iyi noktalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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