YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. ATO Başkanı Baran'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

ATO Başkanı Baran'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

14.07.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve ekonomimize yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar sürecek"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve ekonomimize yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar sürecek." ifadesini kullandı.

Baran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk milletinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimini unutmadığını ve unutmayacağını vurgulayan Baran, "Demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve ekonomimize yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Baran 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletin demokrasiyi korumak için verdiği mücadelenin hafızalarda aynı canlılıkla durduğunu kaydetti.

15 Temmuz'da Türkiye'nin istikbaline ve istiklaline kastedilmeye yeltenildiğini hatırlatan Baran, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği kahramanca direniş, ekonomi cephesinde yatırım, üretim, istihdam, ihracat seferberliğiyle devam ediyor. 15 Temmuz'da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü uğruna, demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tarihimizin en alçak ihanet girişimine göğüslerini siper ederek geçit vermeyen gazilerimizden de Allah razı olsun. O gece demokrasi için, bağımsızlık için, özgürlük için, vatanımız için, milletimiz için canları pahasına sokakları, meydanları doldurarak ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızın aziz hatırası sonsuza kadar yaşayacaktır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihi direnişin üzerinden 6 yıl geçtiTarihi direnişin üzerinden 6 yıl geçti
Bursa'da denizde atına idman yaptıran apranti boğulduBursa'da denizde atına idman yaptıran apranti boğuldu
İzmir'de "köpek" tartışmasında komşularını öldüren şüphelinin ağabeyi de tutuklandıİzmir'de "köpek" tartışmasında komşularını öldüren şüphelinin ağabeyi de tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ankara ticaret odası gürsel baran

Ankara Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:25
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:24
Yatsı
22:07
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Görünmez kazanın böylesi! Spor yapan adamın yüzüne oturdu

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Aseksüel olduğunu keşfetti! “Seksi olduğumu söylüyorlar ama...”

Aseksüel olduğunu keşfetti! “Seksi olduğumu söylüyorlar ama...”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.