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ATO Başkanı Baran'dan kadın girişimcilere oda seçimlerine katılma çağrısı

21.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATO Başkanı Baran'dan kadın girişimcilere oda seçimlerine katılma çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kadın girişimci sayısının az olması nedeniyle oda ve borsalardaki temsil düzeylerinin de düşük olduğunu belirterek, kadınlara 8 Kasım'da yapılacak ATO seçimlerine katılmaları ve aday olmaları çağrısında bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran, ANGİKAD Girişimci İş Kadınları Derneğinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirdiği "ANGİKAD Girişimcilik Yolu Projesi"nin açılış toplantısına katıldı.

Baran burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de kadınların istihdam oranının yüzde 30'lar düzeyinde olduğunu ve söz konusu kadın girişimciliği olduğunda bu oranın yüzde 10'lar seviyesine kadar gerilediğini aktardı.

İş dünyasında girişimci kadın sayısını artırmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Baran, bu projenin kadın girişimciliğine olumlu katkı sağlayacağına inandığını bildirdi.

Baran, proje kapsamında öğrenci, mezun, akademisyen ve iş dünyası paydaşlarına verilen eğitimlerin, kadın girişimcilerin görünürlüğünü artıracağına dikkati çekerek, projeyle girişimci adayların finansal tablolar, bütçe, mali işler, raporlama ve pazarlama alanlarındaki kapasitelerinin de gelişeceğini ifade etti.

ATO olarak kadın girişimcilerin artmasına yönelik projelere destek verdiklerini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Üretimi, ihracatı, istihdamı ilgilendiren bütün konularla yakından ilgileniyoruz. Kadın girişimciliği de bu konulardan biri. Kadın girişimci sayısının artmasını istiyoruz. Kadının olduğu yerde işlerin daha güzel yürüdüğünü de biliyoruz. Her alanda olduğu gibi girişimcilikte de ticarette de kadın erkek eşit olsun istiyoruz. Kadın girişimcilik rakamları kabul edilebilir düzeyde değil. Sizlerin hayata geçirdiği projelerle bu rakamları yükselteceğinize inanıyorum."

Baran, kadın girişimci sayısının az olması nedeniyle oda ve borsalardaki temsil düzeylerinin de az olduğunu belirterek, kadınlara 8 Kasım'da yapılacak ATO seçimlerine katılmaları ve aday olmaları çağrısında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk, ATO Başkanı Baran’a katılım belgesi takdim etti.

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