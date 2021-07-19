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ATO Başkanı Baran'dan Kurban Bayramı mesajı:

19.07.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Toplumsal sağlık ve ticarette çarkların kesintiye uğramaması için bu bayram da aşı, maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Bu özen içerisinde sosyal hayata karışıp, ticari hayatımıza destek olalım"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, toplumsal sağlık ve ticarette çarkların kesintiye uğramaması için Kurban Bayramı'nda da aşı, maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu özen içerisinde sosyal hayata karışıp, ticari hayatımıza destek olalım." çağrısında bulundu.

Baran, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, ekonominin en küçük işletmeden en büyük holdinge kadar bir bütünlük içinde değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu çarkın bir dişlisindeki sıkıntının tüm ekonomiye zor günler yaşatacağı akıldan çıkarılmamalı. Toplumun tümünü etkileyen pandemiyle mücadele yine aynı şekilde toplumun bütünüyle birlik ve beraberlik içinde yapılmalı. Bayramlarda sevdiklerimizi kucaklamayı elbette özledik ancak kendi sağlığımız, ailemizin ve sevdiklerimizin sağlığı ve toplumsal sağlık, iyilik için ve ticarette çarkların kesintiye uğramaması için bu bayram da aşı, maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Bu özen içerisinde sosyal hayata karışıp, ticari hayatımıza destek olalım."

Kurban Bayramı'nda bu sorumlulukların unutulmaması gerektiğini ifade eden Baran, ATO üyeleri başta olmak üzere Türk milleti ve İslam aleminin bayramını kutladı.

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