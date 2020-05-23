YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. ATO Başkanı Baran’dan Ramazan Bayramı mesajı

ATO Başkanı Baran’dan Ramazan Bayramı mesajı

ANKARA HABERLERİ  | 23.05.2020 10:39 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramını yayımladığı mesajla kutlayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Bereket ikliminin yayıldığı Ramazan ayının ardından Bayram’a kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.ATO Başkanı Gürsel Baran, Ramazan Bayramı için bir kutlama mesajı yayınladı.

ATO Başkanı Baran’dan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramını yayımladığı mesajla kutlayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Bereket ikliminin yayıldığı Ramazan ayının ardından Bayram’a kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
ATO Başkanı Gürsel Baran, Ramazan Bayramı için bir kutlama mesajı yayınladı. Türk milleti ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Baran, birlik ve beraberliğin sembolü olan bayramların, dini ve kültürel olarak büyük anlam taşıdığını söyledi. Baran, tüm dünyanın mücadele ettiği pandemi riski altında, daha içe dönerek manevi duyguların geliştiği bir Ramazan ayının ardından gelen Bayramın herkes için sağlıklı ve güzel günlerin habercisi olmasını diledi.
Baran, “On bir ayın sultanı Ramazan ayının ardından, bayram günlerinde büyüklerimizin ellerinden öpemiyor, küçüklerimizi kucaklayamıyor olsak da Bayram günlerine erişmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu özel dönemde Ramazan ayı, her zamankinden daha fazla kenetlenip dayanıştığımız bir ay oldu. Ramazan’ın huşusu, paylaşmanın bereketiyle gönüllerimizi sardı” diye konuştu.
Baran, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Bereket ikliminin yayıldığı Ramazan ayının ardından bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramda büyüklerimizin ellerinden öpemiyor, küçüklerimizi kucaklayamıyor olsak da bizi biz yapan değerlere daha sıkı sarılmalı, milletimizin harcını teşkil eden manevi tutkalı gönüllerimizde hissetmeliyiz. Korona virüs nedeniyle üretimin, ticaretin ve tüketimin sekteye uğradığı bu süreçte, ekonomimizin ivme kaybetmemesi, üretim ve istihdamın devamı için hepimiz sorumluluk alalım, hepimiz gücümüz yettiğince sektörlerimize katkı sağlayalım. Milletimizin her ferdiyle gönül gönüle, kalpten inanarak, oku daha ileriye atmak için bu günleri geçici bir geriye çekilme süreci olarak görelim.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Adana'da narkotik denetimleri

Adana'da narkotik denetimleri

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yüksekova’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Nazilli Tren Garı’na yürüyen merdiven ve asansör yapılıyor

Nazilli Tren Garı’na yürüyen merdiven ve asansör yapılıyor

Ankara Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:20
Öğle
12:50
İkindi
16:46
Akşam
20:11
Yatsı
21:50

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Arda Erman Eczanesi
Cankaya
Ayşegülün Eczanesi
Cankaya
Can Ece Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Derin Eczanesi
Cankaya
Güçlü Eczanesi
Cankaya
Hekimköy Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı

Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.