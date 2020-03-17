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ATO'dan "sağlıklı ticaret" tedbirleri

ANKARA HABERLERİ  | 17.03.2020 13:48 | Son Güncelleme

Kurum içinde ve dışında yapılacak tüm toplantı, eğitim, seminer, çalıştay ve organizasyonlar koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi - ATO binası düzenli olarak dezenfekte edilirken, binadaki çeşitli alanlara el dezenfektanları yerleştirildi - Personelden kronik rahatsızlığı olanlar, 60 yaş üstündekiler ve 12 yaş altı çocuğu olan kadınlar 2 hafta idari izinli sayılacak

Ankara Ticaret Odası (ATO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başta oda üyeleri ve personelini korumaya yönelik bazı tedbirler aldı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu tedbirler kapsamında odanın, 27-29 Mart'ta ikincisini gerçekleştireceği "28. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı" ile kurum içinde ve dışında yapılacak tüm toplantı, eğitim, seminer, çalıştay ve organizasyonlar ertelendi.

ATO personelinden kronik hastalığı olanlar, 60 yaş üstü çalışanlar ve 12 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlar 2 hafta süreyle idari izinli sayıldı.

Oda üyeleri ve personelinin işlemlerini sağlıklı ve güvenli ortamda yapabilmeleri için hizmet binası içinde yer alan gişeler, merdivenler, tırabzanlar, tuvaletler, turnikeler, girişler, araçlar ve daha pek çok ortak kullanım alanı düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Bina içerisinde çeşitli alanlara yerleştirilen ve ATO personelinin masalarına dağıtılan el dezenfektanları ile üye ve personelin hijyeni sağlanıyor. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan afiş ve broşürler sayesinde bilgilendirme yapılıyor. Hizmet binası içinde ve dışında yer alan led ekranlarda Sağlık Bakanlığının bilgilendirici filmleri gösteriliyor. Kurum içindeki yiyecek ve içecek servislerinde tek kullanımlık bardak ve tabaklar kullanılıyor.

- Fırsatçılara karşı tedbir

ATO, virüs salgını korkusundan faydalanarak fırsatçılık yapmak isteyenlere karşı da tedbir aldı. Başta gıda olmak üzere ürün fiyatlarına spekülatif zam yaptığı tespit edilenler ATO'nun web sitesinden, 0 (312) 201 82 55 numaralı telefondan, 0 (312) 201 82 56 numaralı fakstan ya da disiplin@atonet.org.tr e-posta adresinden ATO Disiplin Kuruluna bildirilebilecek.

Öte yandan, çeşitli başlıklar altında ATO binası içinde ya da paydaş kuruluşların salonlarında gerçekleştirilen tüm eğitimler, yapım hazırlıkları devam eden eğitim portalı üzerinden online gerçekleştirilecek. Fiziki olarak bir araya gelmek zorunda kalmadan eğitim alan ATO üyeleri başta olmak üzere, vatandaşlar, zamandan tasarruf sağlayarak mesleki deneyimlerini ve yetkinliklerini artırıp kariyer geliştirme ve iş verimini artırma imkanına kavuşacak.

- "Krizi faydaya çevirmek"

ATO Başkanı Gürsel Baran, küresel boyutta mücadele edilen koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını engellemek için tüm kurum ve kuruluşlar ile bireylere görevler düştüğünü belirterek, "ATO olarak hükümetimizi destekleyerek odamızda koronavirüs tedbirlerimizi uygulamaya koyduk. Ticaretin de hayatın da devam edebilmesi için maksimum hijyen kurallarına uyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim faaliyetlerinin aksatılmaması adına, eğitimlerin online yapılacağı web portalına dair hazırlıkların süratle devam ettiğini kaydeden Baran, "Bu süreci iyi değerlendirip krizi faydaya çevirerek üyelerimize ve vatandaşlarımıza istedikleri her yerden ulaşabilecekleri ve istedikleri eğitimleri alacakları bir portalı en kısa zamanda hizmete alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası ATO koronavirüs

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