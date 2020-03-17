ATO'dan "sağlıklı ticaret" tedbirleri

Ankara Ticaret Odası (ATO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başta oda üyeleri ve personelini korumaya yönelik bazı tedbirler aldı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu tedbirler kapsamında odanın, 27-29 Mart'ta ikincisini gerçekleştireceği "28. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı" ile kurum içinde ve dışında yapılacak tüm toplantı, eğitim, seminer, çalıştay ve organizasyonlar ertelendi.

ATO personelinden kronik hastalığı olanlar, 60 yaş üstü çalışanlar ve 12 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlar 2 hafta süreyle idari izinli sayıldı.

Oda üyeleri ve personelinin işlemlerini sağlıklı ve güvenli ortamda yapabilmeleri için hizmet binası içinde yer alan gişeler, merdivenler, tırabzanlar, tuvaletler, turnikeler, girişler, araçlar ve daha pek çok ortak kullanım alanı düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Bina içerisinde çeşitli alanlara yerleştirilen ve ATO personelinin masalarına dağıtılan el dezenfektanları ile üye ve personelin hijyeni sağlanıyor. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan afiş ve broşürler sayesinde bilgilendirme yapılıyor. Hizmet binası içinde ve dışında yer alan led ekranlarda Sağlık Bakanlığının bilgilendirici filmleri gösteriliyor. Kurum içindeki yiyecek ve içecek servislerinde tek kullanımlık bardak ve tabaklar kullanılıyor.