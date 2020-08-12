YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Atölye etkinlikleri Sultangazililerle buluşuyor

Atölye etkinlikleri Sultangazililerle buluşuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.08.2020 16:09 | Son Güncelleme

Prof.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi eğitmenleri, atölye etkinliklerini Sultangazililerle buluşturuyor. Korona virüs nedeniyle kapalı alanda yapılamayan deney ve etkinlikler, mahalle mahalle gezen ’Bilim Firarda Otobüsü’yle Sultangazililerin ayağına geliyor.
Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, geleceğin buluşçularını yetiştirmeye devam ediyor. Korona virüs nedeniyle kapalı alanlardaki eğitimlerine ara veren Bilim Merkezi, ’Mesafeler Bilime Engel Değil’ diyerek çocukları farklı branştaki etkinliklerle bir araya getiriyor. Bilim Firarda Otobüsü, Sultangazi’yi sokak sokak dolaşarak çocukların bilimle iç içe olmasını sağlıyor.
Çocuklar matematikten astronomiye, resimden fen bilimlerine, robotik kodlamadan dramaya 6 atölye ve 11 farklı alandaki etkinliklerle buluşuyor. Bilim Firarda Otobüsü, iki günde bir Sultangazi’nin farklı sokağında öğrencilerini bekliyor. Çocuklar, otobüsün önüne kurulan çadırlardaki etkinliklerle ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini keşfediyor. Sürpriz yarışmaların da düzenlendiği bilim otobüsünde sosyal mesafe ve hijyen kuralları da ihmal edilmiyor.
Sultangazi’nin eğitim, kültür ve bilimle ‘Sultan Şehir’ olacağını belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Hedefimiz gençlerin bilimle daha çok iç içe olması ve bilimi hayatlarıyla bütünleştirmeleridir. Bilim Merkezimizle onların kendi yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Bilim Merkezi etkinlikleri ve atölye çalışmalarını bilim otobüsüyle onların ayağına getiriyoruz. Bugün ilk durağımız 15 Temmuz ve Şehitler Meydanı oldu. Kısa süre içinde 2 bin küçüğümüze ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
15.00- 20.00 saatleri arasında hizmet veren bilim otobüsü, 11 gün boyunca Sultangazi sokaklarında küçük buluşçuları ağırlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Köyceğiz’de alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Köyceğiz’de alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi

Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:26
Sabah
06:04
Öğle
13:14
İkindi
17:04
Akşam
20:14
Yatsı
21:46

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Nigar Cemal’in Sesinden Dünyaya ‘empati’ Mesajı

Nigar Cemal’in Sesinden Dünyaya ‘empati’ Mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.