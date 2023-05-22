Atölye nasıl yazılır, atölye yazımı nasıl olmalıdır? Atölye mi atolye mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Türkçedeki birçok kelime dilimize farklı dillerden gelip yerleşmiştir. Bu kelimeler genel olarak zaman içinde telaffuz edilmesiyle, aldığı eklerle dönüşüp değişerek Türkçeleşir. Bazı kelimeler ise kökeni olan dilde kullanıldığı şeklinde kalabilmektedir. Farklı dillerden gelen kelimeler en çok yazım yanlışı yapılan kelimelerdir. Atölye kelimesi de atölye, atelye gibi farklı şekilde yazılabilen ve en fazla yazım yanlışı görülen kelimeler arasında yer alır.

Atölye nasıl yazılır?

Başka dillerden dilimize gelip yerleşen kelimelerden biri de atölye kelimesidir. Atölye TDK Türkçe Sözlük’te isim türünde bir tanımı ve eş anlamlı karşılığı olan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu, bu kelime için şu tanımı yapmıştır: "Resim, heykel gibi sanatlar ile uğraşan kişilerin ya da zanaatkarların çalıştığı yer, işlik." Atölye kelimesi kullanılarak türetilen birleşik kelimeler de bulunmaktadır. Bu kelimenin doğru yazımında sıklıkla hata yapılmaktadır.

Atölye mi atolye mi?

Atölye yazımının doğru şekli atölyedir. Ancak genel olarak atelye, atolye şeklinde yanlış da yazılabilmektedir. Fransızca dilinde atölye olarak kullanılan ve telaffuz edilen bu kelime Türkçede de atölye şeklinde kullanılmaktadır. Türkçe literatürüne orijinal kökeni olan Fransızca dilinde kullanıldığı şekliyle giren atölye doğru yazılışı atölyedir. Sıklıkla atelye ya da atolye şeklinde yazım yanlışı yapılmaktadır. Atölye kelimesinin doğru kullanımı ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: