Naylon nasıl yazılır? Naylon mu laylon mu, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelime yelpazesi oldukça geniş ve zengin diller arasında bulunur. Kelime haznesinin çok geniş olmasından dolayı bazı kelime gruplarında yazım yanlışları yapılabilmektedir. Naylon kelimesi günlük yaşamda çok fazla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Yazılışı ve telaffuz edilişi bakımından sıklıkla hata yapılan kelimeler içerisinde naylon sözcüğü başta gelir. Bu tür kelimeler özellikle ses kurallarına aykırı olmasından dolayı yanlış söylenip, yanlış yazılmaktadır. Yanlış bir şekilde söylenilen sözcüklerin yazılışında hata yapmak çok olası bir durumdur. Ancak naylon gibi yazılışında tereddüt yaşanılan kelimelerin doğru kullanım şekli Türk Dil Kurumunun yayımladığı yazım kılavuzlarından kolaylıkla öğrenilebilir.

Naylon nasıl yazılır?

Naylon TDK sözlüklerine göre dayanıklı ve esnek döküm maddesi, bu maddeden yapılan eşyalar ve sahte anlamlarını taşır. Bu anlamlar kullanım yerlerine göre değişir. Naylon kelimesi 2 adet sessiz harfin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkar. Bu yüzden alışık olduğumuz kelimelerden ayrı olarak telaffuz ve yazılış biçimlerine dikkat etmek gerekir.

Ağız yapısının alışık olmadığı bu tür kelimeler yanlış telaffuz edilebilir ve buna bağlı olarak yazımında da hata yapılır. Bu noktada naylon yazımı sıklıkla karıştırılan kelimeler arasında yer alır. Halk arasında yanlış kullanımın yaygınlaşması bu tür kelimelerin sorgulanmasında en büyük faktörlerden biridir. Bu kelimenin "naylon" şeklinde yazılması gerekir.

Naylon mu laylon mu?

Bu kelimenin doğru yazılışı konusunda pek çok insan naylon mu, laylon mu ikilemini yaşar. Kelimenin ilk harfi olan /n/ harfi zamanla /l/ olarak telaffuz edilmeye başlandı. Bu kullanım daha kolay olduğu öne sürülerek yaygınlaşmaya başladı. Ancak naylon doğru yazılışı "naylon" biçiminde olmalıdır. Bu noktada özellikle ortada yer alan iki sessiz harfe dikkat etmek gerekir. Böylece hem telaffuzu hem de yazımında hata yapmadan kullanmak mümkün olur.