EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Naylon nasıl yazılır? Naylon mu laylon mu, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Naylon nasıl yazılır? Naylon mu laylon mu, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

25.04.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişiler günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerin nasıl yazıldığı konusunda tereddüt yaşayabilir. Bu durumda Türkçe imla kuralları konusunda en önemli kaynak olan Türk Dil Kurumu devreye girer. Dilimizin korunması ve zenginleşmesini amaçlayan TDK yazım kılavuzlarını çevrimiçi ortamda yayımlamıştır. Bu sayede kelimelerin anlamları ve doğru yazılış şekilleri kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Söylerken ağza dolanmasından dolayı yazım hatası yapılan kelimelerden biri de naylondur.

Naylon nasıl yazılır? Naylon mu laylon mu, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelime yelpazesi oldukça geniş ve zengin diller arasında bulunur. Kelime haznesinin çok geniş olmasından dolayı bazı kelime gruplarında yazım yanlışları yapılabilmektedir. Naylon kelimesi günlük yaşamda çok fazla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Yazılışı ve telaffuz edilişi bakımından sıklıkla hata yapılan kelimeler içerisinde naylon sözcüğü başta gelir. Bu tür kelimeler özellikle ses kurallarına aykırı olmasından dolayı yanlış söylenip, yanlış yazılmaktadır. Yanlış bir şekilde söylenilen sözcüklerin yazılışında hata yapmak çok olası bir durumdur. Ancak naylon gibi yazılışında tereddüt yaşanılan kelimelerin doğru kullanım şekli Türk Dil Kurumunun yayımladığı yazım kılavuzlarından kolaylıkla öğrenilebilir.

İkiyüzlü nasıl yazılır? İkiyüzlü nasıl yazılır?

Naylon nasıl yazılır?

Naylon TDK sözlüklerine göre dayanıklı ve esnek döküm maddesi, bu maddeden yapılan eşyalar ve sahte anlamlarını taşır. Bu anlamlar kullanım yerlerine göre değişir. Naylon kelimesi 2 adet sessiz harfin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkar. Bu yüzden alışık olduğumuz kelimelerden ayrı olarak telaffuz ve yazılış biçimlerine dikkat etmek gerekir.

Ağız yapısının alışık olmadığı bu tür kelimeler yanlış telaffuz edilebilir ve buna bağlı olarak yazımında da hata yapılır. Bu noktada naylon yazımı sıklıkla karıştırılan kelimeler arasında yer alır. Halk arasında yanlış kullanımın yaygınlaşması bu tür kelimelerin sorgulanmasında en büyük faktörlerden biridir. Bu kelimenin "naylon" şeklinde yazılması gerekir.

Tişört nasıl yazılır? Tişört nasıl yazılır?

Naylon mu laylon mu?

Bu kelimenin doğru yazılışı konusunda pek çok insan naylon mu, laylon mu ikilemini yaşar. Kelimenin ilk harfi olan /n/ harfi zamanla /l/ olarak telaffuz edilmeye başlandı. Bu kullanım daha kolay olduğu öne sürülerek yaygınlaşmaya başladı. Ancak naylon doğru yazılışı "naylon" biçiminde olmalıdır. Bu noktada özellikle ortada yer alan iki sessiz harfe dikkat etmek gerekir. Böylece hem telaffuzu hem de yazımında hata yapmadan kullanmak mümkün olur.

Çörek otu nasıl yazılır? Çörek otu nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrol nasıl yazılır?Başrol nasıl yazılır?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM SONUÇLARI 2023: BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Meb.gov.tr Bilim Sanat Merkezi sınav sonucu ekranıBİLSEM SONUÇLARI 2023: BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Meb.gov.tr Bilim Sanat Merkezi sınav sonucu ekranı
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır naylon tdk

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF ders geçme notu kaç?

AÖF ders geçme notu kaç?

YKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı

YKS’ye başvuruda tüm zamanların rekoru kırıldı

MSÜ TABAN PUANLARI 2023! MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanı kaç oldu?

MSÜ TABAN PUANLARI 2023! MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanı kaç oldu?

2023 YKS geç başvuru bitti mi, nasıl yapılır?

2023 YKS geç başvuru bitti mi, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.