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Atölyeye dönüştürdüğü evinde işlediği yorganlar kızların çeyizini süslüyor

18.01.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Nesrin Or, birbirinden farklı desen ve renklerdeki elyaf ve yün yorganları birçok ile gönderiyor - Yorgan ustası Or: - "İnstagram sayfam var, oradan satış yapıyorum. İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerden sipariş alıyorum"

NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde, kaymakamlık bünyesinde açılan kurs sayesinde yorgancılığa başlayan 44 yaşındaki Nesrin Or, atölyeye dönüştürdüğü evinin alt katında, çeyizlerin vazgeçilmezi olan birbirinden farklı yorganlar üretiyor.

Boş zamanlarını değerlendirmek için Sahilkent Mahallesi'ndeki Aile Destek Merkezi'nde açılan kursa katılan 3 çocuk annesi Or, usta öğreticilerden aldığı eğitim sayesinde unutulmaya yüz tutan sanatlardan yorgancılık mesleğini öğrendi.

Yorgan dikim teknikleri ve desen oluşturma konusunda kendini geliştiren Or, 2 yıl önce evinin alt katını atölyeye dönüştürerek sipariş üzerine yorgan yapmaya başladı.

Papatya, lale, yıldız, yaprak, güneş, baklava dilimi ve Osmanlı Selçuklu dönemlerini yansıtan farklı desenleri özenle yorganlara işleyen Or, yün ve elyaf kullanarak birbirinden güzel tek kişilik, çift kişilik ve bebek yorganları üretiyor.

Açtığı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yorganları paylaşarak siparişler alan Or, Ankara, İstanbul, İzmir gibi birçok kente yorgan göndererek ailesini geçindiriyor.

- "Okul okuyamadım ama hep bir mesleğim olsun istedim"

Or, AA muhabirine, yorgancılık mesleğini canlandırmaya çalıştığını söyledi.

Kursta öğrendiği bilgilerle yaptığı yorganların çok beğenildiğini belirten Or, "İki katlı evim var alt katını atölyeye çevirdim. Burada yorganları işliyorum. İnstagram sayfam var, oradan satış yapıyorum. İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerden sipariş alıyorum. Çevre illerden, ilçelerden insanlar, komşularım yaptığım yorganları görüyorlar. Beğendiklerini, kendileri ve kızları için yaptırıyorlar. Böylelikle aile bütçesine katkı sağlıyorum. Bu mesleği kızıma da öğreteceğim." diye konuştu.

Okul okuyamadığını ama hep bir mesleğinin olmasının istediğini anlatan Or, şöyle devam etti:

"Çocuklar büyüdükten sonra 'acaba ne yapabilirim' diye düşündüm. Aile Destek Merkezi'nde müdire hanım bana yorgan kursunu önerdi. Onun tavsiyesi üzerine başladım ve öğrendiklerim sayesinde ticarete atıldım. Halimden oldukça memnunum. Hiçbir şey için geç değil. Kadınlar isterse her şeyi başarır. Kurstan aldığım eğitimle hem unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı yaşatıyorum hem de ailemi geçindiriyorum. Kendimi daha da geliştirerek iş yerimi büyütmeyi hedefliyorum."

Usta öğretici Sema Dağer ise kadınların kurslardan aldığı eğitimle meslek edindiğini belirterek, "Yorgan yapmanın tekniklerini elimizden geldiğince öğrencilere göstermeye çalışıyoruz. Yorgan yapımı, unutulmaya yüz tutmuş bir sanat. Birçok kursiyerimiz bu sayede ticaret yapıp ev ekonomisine katkı sağlıyor." dedi.

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