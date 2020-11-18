ATSO Antalya AB Bilgi Merkezi’nden çevrim içi sohbetler

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ATSO Antalya AB Bilgi Merkezi tarafından Avrupa KOBİ Haftası kapsamında 24-27 Kasım tarihleri arasında alanında uzman konuşmacıların katılımıyla KOBİ’lere yönelik “Çevrim İçi Sohbetler” düzenleneceğini söyledi. Çetin, " KOBİ’lerin ve girişimciliğin desteklenmesi ve gençlere girişimciliğin özendirilmesi için Avrupa Birliği’nin, ulusal otoritelerin ve diğer ilgili kuruluşların faaliyetlerini bir marka altında yaygınlaştırmak amacıyla, 2009 yılından beri Avrupa KOBİ Haftası adıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz" dedi Bu yıl Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri çerçevesinde Oda Antalya AB Bilgi Merkezi, alanlarında uzman 3 önemli konuşmacı ile farklı konularda KOBİ’ler için çevrim içi söyleşiler gerçekleştirecek. 24 Kasım Salı günü 14:00’te gerçekleşecek söyleşide; HERA Kurucu Ortağı Nalan Uysal ‘KOBİ’lerin Kurumsallaşmasının Avrupa Birliği İhracatına Etkisi’ni anlatacak. 25 Kasım Çarşamba günü 14:00’teki söyleşide; Erdem&Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortağı Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem ‘Dış Ticarette Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümü’ konusunu işleyecek. 27 Kasım Cuma günü 14:00’te yapılacak söyleşide ise; Davranış Bilimleri Araştırmacısı, Senarist, Oyuncu ve Yazar Mehmet Auf ‘Yeterince Esnemeyen Kırılır - KOBİ’lerde Esneklik’ konusunu anlatacak.

İrfan Donat ile Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tarım

Kobi’lerin ele alındığı konuların yanı sıra yanı sıra 20 Kasım Cuma günü, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Kapsamında ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ile Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat’ın katılımıyla “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tarım” tarım konulu bir webinar gerçekleştirilecek

“https://atso.xyz/abtarim” bağlantısı üzerinden yapılacak etkinlik herkesin katılımına açık olacak. Çevrim içi söyleşide İrfan Donat, Avrupa Birliği ve Türkiye’de tarım sektöründeki son gelişmeler, Türkiye’nin Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ile uyum çalışmaları, tarım sektörü açısından Avrupa Birliği - Türkiye ilişkilerinin geleceği, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) desteği gibi konularda değerli bilgiler aktaracak” ifadesini kullandı.

Başkan Davut Çetin, dünyanın pandemi sürecinde olduğu şu günlerde üyeler için bu tür organizasyonları çok önemsediklerini belirterek " Zoom programı üzerinden gerçekleşecek söyleşilere, tüm üyelerimiz ve çalışanlarının yanı sıra, ilgi duyan herkesi bekliyoruz.” dedi.



