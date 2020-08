ATSO Başkanı Çetin: “Antalya pandemi döneminde 20 milyar lira civarında kredi kullandı”

ATSO Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Süleyman Özer’in başkanlığında elektronik ortamda gerçekleşti. Toplantıda bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Oda faaliyetlerinin yanı sıra, kent ve ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının başında Covid-19’la ilgili uyarılarda bulunan Davut Çetin, “Maalesef pandemide durum çok ciddi hale gelmiştir. Son döneme kadar çok az vaka duyuyorduk, ama artık tanıdık çevrelerde de görmeye başladık. Ülke olarak durumun ciddiyetini dikkate almalı ve her düzeyde önlemleri sıkılaştırmalıyız. Pandemiyle mücadele birinci meselemiz olmalıdır” dedi. Korona aşısı konusunda ilerleme olduğunun açıklanmasına karşın, hasta sayısı ve can kayıplarının arttığına dikkat çeken Davut Çetin şunları kaydetti; “Türkiye, pandemi veya salgınla mücadelede ilk aşamada ciddi önlemler almış, başarılı olmuş, ancak daha sonra gevşeme başlamıştır. Günlük test sayıları artmalıdır. İdeal olan nüfusun binde biri kadar insana günlük test yapmaktır. Yoğun iş ortamlarında, fabrika, restoran, otel, kuaför gibi işletmelerde periyodik testler yapılmalıdır. İşletmelere maske ve hijyen malzemesi desteği verilmelidir. Toplumun bir kesimi halen maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktadır. Market, restoran gibi toplu mekanlarda bu önlemlere mutlaka uyulmalıdır. Şimdi kamuda esnek çalışma kuralı getirilmiştir. İmkanı olan tüm kurumlarda evden çalışmaya önem verilmelidir. Biz aylardır bu konuda uyarı yapıyoruz, artık yeni normal diye bir durum olduğunu, birinci kuralın, hijyen ve sosyal mesafe olduğunu söyledik ve raporlarımızda yazıldı. Bu işin şakası yok, lütfen hepimiz dikkat edelim, çalışanlarımızı uyaralım.”

Devlet Destekleri Zirvesi online yapılacak 25 Eylül’de yapılacak “Devlet Destekleri Zirvesi”ni TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla online olarak gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Davut Çetin, “Bu dönemde ihracatın her zamankinden daha zor, ama daha değerli hale geldiğini biliyoruz. Pazarlarımızı kaybetmemek için online temaslara yoğunlaşmalıyız. ATSO olarak Almanya ve Latin Amerika ülkeleri nezdinde girişimler başlattık. Ticari heyet görüşmelerini online yapmak istiyoruz” dedi.

“Depremlere ve afetlere karşı kentlerimizi hazırlamak zorundayız”

Giresun’da yaşanan sel felaketi ve can kayıplarının herkesi üzdüğünü söyleyen Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü;

“İklim değişikliğinin bu afetleri artıracağını biliyoruz. Depremlere ve afetlere karşı kentlerimizi hazırlamak zorundayız. İstanbul başta olmak üzere her kentimiz için Bakanlıklar ve belediyeler el ele vermeli, hazırlıklar hızlandırılmalıdır. Hükümet ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin artması her bakımdan önem taşımaktadır.

Bir ülkede ekonomik kalkınma ve demokrasi için yerel yönetimler güçlü olmalıdır. Turizmde, tarımda, il planlamasında yerel yönetimler söz sahibi olmadıkça birçok sorunu çözemeyiz. Tarımsal planlama bile yerelde başlamalı, merkezde koordine edilmelidir. Çünkü Bakanlıklar Ankara’dan bir kenti yönetemez.

İllerin sahillerini, ören yerlerini Valilik, Belediye ve Oda birlikte yönetmelidir.

Bu kaynaklar şehrin tanıtımı ve altyapısı için kullanılmalıdır. Bu ihtiyaçlara rağmen son günlerde karşılaştığımız yeni bir uygulama önemli sahillerimizdeki kıyı alanları yönetiminin MUÇEV isimli vakfa verilmesidir. Bu tür uygulamaların doğru olmadığına inanıyorum.”