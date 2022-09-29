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ATSO Başkanı Çetin: "Tarım, ticaret, sanayi ve turizmde dijitalleşmeye öncü olduk"

29.09.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATSO Başkanı Çetin: "Tarım, ticaret, sanayi ve turizmde dijitalleşmeye öncü olduk"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, sanayi, tarım, ticaret ve turizmde dijitalleşmeye öncü olduklarını bildirdi.

Çetin, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana dış ticaret istihbarat merkezi hizmeti verdiklerini, ihracat destek ofisini devreye aldıklarını, yurt dışı fuarlara katılım organizasyonları düzenlediklerini belirtti.

KOSGEB ile yurt dışı iş gezisi desteği sağladıklarını, ticaret ve alım heyeti organizasyonları düzenlediklerini ifade eden Çetin, AB Bilgi Merkezinin AB hedefli çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

ATSO vizyonuyla kentin tüm paydaşlarının katılımıyla tüm sektörler için yol haritası belirleme çalışmalarını hayata geçirdiklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Antalya 4.0 projesiyle Sanayi 4.0, Tarım 4.0, Ticaret 4.0, Turizm 4.0, Kent 4.0 vizyonunu geliştirdik. INOVATSO'yu kurarak yazılım, elektronik ve mekanik atölyeleriyle startup'lara destek olduk. E-ticaret eğitim ve danışmanlık hizmetiyle üyelerimizin e-ticarete geçmesine öncü olduk. Üyelerimizin sosyal medya üzerinden ticaretini kolaylaştırmak için Facebook İstasyonu açtık. Bölge ekonomisine değer katacak Korkuteli Mermer İhtisas OSB’yi hayata geçirdik. Dijital Tarım Projesi kapsamında Vodafone ile iş birliği yaptık, pilot uygulamalarımızı tamamladık. Tarım Teknolojileri Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projemiz de yakında hayata geçiyor. Sanayi, tarım, ticaret ve turizmde dijitalleşmeye öncü olduk."

ROTA Antalya ile Antalyalıların ve turistlerin cep telefonuyla kenti tanıyarak gezmesini sağlayacak bir uygulamayı hayata geçirdiklerine dikkati çeken Çetin, gastronomi turizmine ve ticarete destek için Coğrafi İşaret Projeleri kapsamında kentin değerlerini korumaya aldıklarını ifade etti. Çetin, Antalya'nın piyazını, kabak tatlısını, serpme böreğini, turunç kabuğu ve bergamot kabuğu reçelini tescil ettirdiklerini belirtti.

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antalya yatırım atso davut çetin

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