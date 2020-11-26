ATSO Başkanı Davut Çetin, turizm sektörünün taleplerini değerlendirdi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın turizm sektörünün lokomotifi olduğunu ve salgından da en çok turizm sektörünün etkilendiğini belirtti.

Çetin, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri (AYGİD) Başkanı Zeki Özen ve beraberindeki heyetin ziyaretinde yaptığı konuşmada, restoran işletmecilerinin salgın sürecinde çeşitli sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Sektörün sıkıntılarını yakından bildiğini ve pandeminin en başından bu yana oda olarak çok yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Çetin, "Antalya, turizm sektörünün lokomotif olduğu ve şehirdeki neredeyse her sektörün doğrudan ya da dolaylı olarak turizmden beslendiği bir kent. Pandeminin de en çok etkilediği sektör turizm oldu. Bizim ekonomi yönetiminden isteğimiz Antalya'nın durumunun doğru algılanmasıdır. Bu konudaki taleplerimizi ilgili mercilere dosyalarla da ilettik, her platformda da taleplerimizi yineliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Desteklerin özellikle restoran, kafe, turizm acenteleri, taşımacılık firmaları ve otellere verilmesi gerektiğine değinen Çetin, istihdamın korunmasını arzuladıklarını vurguladı.