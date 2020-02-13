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ATSO Başkanı Göktaş: “2020 yılında yatırımcılar artacak”

AKSARAY HABERLERİ  | 13.02.2020 13:15 | Son Güncelleme

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, 2020 yılında Aksaray’a yeni yatırımcılar kazandırmak adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.Dünya genelinde yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlayan Ekonomik savaşların, ülkemizde de hızla kaybolduğunun altını çizen ATSO Başkanı Göktaş, “Türkiye başta olmak üzere geçtiğimiz yıllar içerisinde ekonomi savaşlarında en fazla etkilenen ülkelerde hükümetler ve iş dünyası tarafından atılan adımlar neticesinde yeni yatırımcılar ortaya çıkmaya başladı.

ATSO Başkanı Göktaş: “2020 yılında yatırımcılar artacak”

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, 2020 yılında Aksaray’a yeni yatırımcılar kazandırmak adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Dünya genelinde yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlayan Ekonomik savaşların, ülkemizde de hızla kaybolduğunun altını çizen ATSO Başkanı Göktaş, “Türkiye başta olmak üzere geçtiğimiz yıllar içerisinde ekonomi savaşlarında en fazla etkilenen ülkelerde hükümetler ve iş dünyası tarafından atılan adımlar neticesinde yeni yatırımcılar ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda Aksaray İş Dünyası olarak bizlerde şehrimize yeni yatırımcılar kazandırmak ve ilimizin sanayisini büyütmek adına çalışmalar yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgemiz ve genişleme alanları başta olmak üzere şehrimizin her bir noktasına nasıl bir yatırımcı kazandırabiliriz noktasında Yönetim Kurulumuzla görüşmeler gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Geçtiğimiz günler içerisinde Türkiye’nin en büyük tekstil firmalarından birisiyle şehrimize yatırım noktasında görüşmeler gerçekleştirdik ve Aksaray’ın yatırım noktasında çok önemli bir il olduğunu dile getirdik. İnşallah yatırımcımız Aksaray’ı tercih edecektir ve şehrimiz büyük bir yatırımı daha kazandıracaktır. Bundan sonra ki süre zarfında gerekirse yatırımcılara bizler giderek Aksaray’ın önemini dile getireceğiz. Bu şehrin stratejik konumu öylesine önem arz ediyor ki bunun avantajlarını en iyi şekilde kullanmalıyız. Bu kapsamda Aksaray kamuoyunun ve üyelerimizin bilmesini istiyoruz ki Aksaray 2020 yılı sonunda çok farklı ve büyüyen bir sanayi kentine doğru hızlı bir şekilde yol alacaktır” dedi.

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