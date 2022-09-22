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ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri başvuruları başladı

22.09.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmaya ulusal ve uluslararası tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm özel sektör firmaları ve kamu kurumları başvurabilecek

Antalya'da düzenlenecek Growtech 2022 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülleri için başvurular başladı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, yaptığı açıklamada, dünyanın en önemli tarım sektörü fuarlarından birisi olan Growtech Fuarının, 23-26 Kasım'da yapılacağını hatırlattı.

Fuar kapsamında geleneksel olarak ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri düzenlediklerini anlatan Çetin, yenileşme kültürünün gelişmesini, ekonomiye yeni ürün, yeni üretim ve hizmet alanlarının kazandırılmasını, araştırma-geliştirmeye dayanan yüksek katma değerli üretimi, beşeri sermayenin ve fikri mülkiyet haklarının gelişmesini teşvik etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Bu doğrultuda tarım sektöründe faaliyet gösteren iş fikrini hayata geçirmiş kişilerin, özel sektör firmalarının ve kamu kurumlarının ödüllendirildiğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Yarışmaya ulusal ve uluslararası tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm özel sektör firmaları ve kamu kurumları başvurabiliyor. Başvurular, Sera ve Teknolojileri, Sulama ve Teknolojileri, Tohum-Fide, Bitki Besleme, Bitki Koruma, Akıllı Tarım Uygulamaları ve Teknolojileri, Kamu Özel Ödülü olmak üzere 7 kategoride değerlendirilecek. Başvurular 25 Ekim saat 12.00'ye kadar, www.growtech.com.tr adresinden online olarak yapılacak ve odamızda seçici kurul tarafından değerlendirilecek."

Çetin, ödüllerin ise 24 Kasım'da törenle fuar alanında takdim edileceğini belirtti.

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