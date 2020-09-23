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  4. Attack on Titan’ın 4. sezon fragmanı yayınlandı

Attack on Titan’ın 4. sezon fragmanı yayınlandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Attack on Titan, dördüncü sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Attack on Titan final sezonu fragmanı karşınızda.

Anime severlerin favori dizisi Attack on Titan’ın 4. sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Japon animasyon dizisi Attack on Titan, 4. ve son sezonun fragmanı, maceraya dair önemli ipuçları içeriyor. Yayın tarihi henüz belirsizliğini korusa da fragmandan da anlaşılacağı üzere heyecanlı bir final sezonu bizleri bekliyor.

Attack on Titan (Titana Saldırı) orijinal Japonca adıyla Shingeki no Kyokin, Hajime Isayama’nın aynı isimli mangasından ekrana uyarlandı. 2013 yılında yayın hayatına başlayan dizi Tokyo Anime Ödülleri’nin En İyi Anime ve En İyi Yönetmen dallarında ödül aldı.

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ATTACK ON TITAN (SHINGEKİ NO KYOKIN) KONUSU

Nereden geldiği belli olmayan devler tarafından saldırıya uğrayan insanlık, yüzyıllar süren yaşam savaşının ardından yok olmanın eşiğine gelmiştir. Devlerin saldırılarından korunmak için yüksek ve aşılması zor duvarların ardından yaşamaya çalışan az sayıdaki insan, bu şekilde hayatını sürdürmeye çalışmaktadır. 3 ayrı devasa surun içerisinde yaşayarak yaklaşık 100 yıl geçer ve bir gün devasa surlardan daha büyük bir dev belirerek duvarı yıkar. Böylece devler insanlara tekrar saldırmaya başlar. Ana karakterimiz Eren annesinin devler tarafından yenildiğine şahit olduktan sonra bütün devleri yeneceğine dair yemin eder ve mücadeleleri başlar.

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