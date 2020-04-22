YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. AÜ internet tabanlı açıköğretim sınavlarında 1 milyonuncu sınav oturumu tamamlandı

AÜ internet tabanlı açıköğretim sınavlarında 1 milyonuncu sınav oturumu tamamlandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.04.2020 17:27 | Son Güncelleme

AÜ internet tabanlı açıköğretim sınavlarında 1 milyonuncu sınav oturumu tamamlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, internet tabanlı ortamlarda 1 milyonu aşkın öğrencinin gireceği Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi ara sınavlarda 1 milyonuncu sınav oturumunun tamamlandığını bildirdi.

Çomaklı, yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda koronavirüs salgını tehlikesine karşı yüksek öğrenim öğrencilerinin güvenli bir ortam içerisinde öğrenim süreçlerine eksiksiz olarak devam etmesi için AÜ tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ve 1 milyonun üzerinde öğrencinin katılacağı Açıköğretim Sistemi bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan'da başladığını kaydetti.

Dün gece itibarıyla 1 milyonuncu sınav oturumunun tamamlandığını ifade eden Çomaklı, şunları belirtti:

"AÜ, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım üzerinden gerçekleştirilen internet tabanlı sınav sistemi ile 1 milyondan fazla öğrencisini salgın süresince oluşabilecek risk ortamından uzaklaştıran AÜ, bahar dönemi ara sınav sürecini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Türkiye'de dijitalleşme adına büyük önem taşıyan bu sınav uygulaması sayesinde öğrenciler, birey sağlığını ve toplum sağlığını riske atacak biçimde kalabalık ortamlara girmeden, evlerinde güven içerisinde sınavlarını tamamlayabiliyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi oturum Sınav

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Eskişehir Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:31
Sabah
06:03
Öğle
13:01
İkindi
16:47
Akşam
19:50
Yatsı
21:16

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Ayça Eczanesi
Tepebasi
Defne Eczanesi
Odunpazari
Eskişehir Eczanesi
Odunpazari
Eylül Eczanesi
Odunpazari
Pınar Eczanesi
Tepebasi
Aslan Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

ESBALDER’den internet üzerinden ’fotoğraf yarışması’

ESBALDER’den internet üzerinden ’fotoğraf yarışması’

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları sürüyor

Başkan Ataç, “Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor"

Başkan Ataç, “Tüm kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor"

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.