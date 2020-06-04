Au Yeung Wai, Wigan Athletic'i satın aldı

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Wigan Athletic'in hisselerinin büyük bir çoğunluğunun Wai'nin sahibi olduğu Next Leader Fund tarafından alındığı duyuruldu.
Championship'te 41 puanla 20. sırada bulunan Wigan Athletic, kümeden düşme potasından 2 puan uzaklıkta.
İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılmasının hedeflendiğini açıklamıştı. (Akşam)
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u andı
Eski Playboy yıldızı kulüp satın aldı!
Galatasaray'da sakatlık şoku
Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri
F.Bahçe'ye sürpriz forvet
Fenerbahçe ile görüştüğünü duyurdular
G.Saray, Çalhanoğlu'na imzayı attırıyor!
Trabzonspor,CAS'a gidiyor!
Beşiktaş'tan Galatasaray'a şok cevap!
Survivor Aycan için bomba iddia!
Kaan Ayhan'dan G.Saray yanıtı
İşte Malcolm Delaney'in yeni takımı
Roma’dan büyük destek
Okuyucu Yorumları 0 yorum