SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Au Yeung Wai, Wigan Athletic'i satın aldı

Au Yeung Wai, Wigan Athletic'i satın aldı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.06.2020 21:12 | Son Güncelleme

Hong Konglu iş adamı Au Yeung Wai, İngiltere Championship takımlarından Wigan Athletic'i satın aldı.

Au Yeung Wai, Wigan Athletic'i satın aldı

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Wigan Athletic'in hisselerinin büyük bir çoğunluğunun Wai'nin sahibi olduğu Next Leader Fund tarafından alındığı duyuruldu.

Championship'te 41 puanla 20. sırada bulunan Wigan Athletic, kümeden düşme potasından 2 puan uzaklıkta.

İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılmasının hedeflendiğini açıklamıştı. (Akşam)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye... Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye...
Manchester United itirafıManchester United itirafı
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

Eski Playboy yıldızı kulüp satın aldı!

Eski Playboy yıldızı kulüp satın aldı!

Süper Lig'de maçların saatleri değişti!

Süper Lig'de maçların saatleri değişti!

Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri

Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri

Erol Bulut'a yurt dışından talip var

Erol Bulut'a yurt dışından talip var

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Merih Demiral'ın ilginç Ronaldo anısı!

Merih Demiral'ın ilginç Ronaldo anısı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Çağlar Söyüncü Barcelona yolunda!

Çağlar Söyüncü Barcelona yolunda!

Klopp'tan Yasin'e davet!

Klopp'tan Yasin'e davet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Au Yeung Wai, Wigan Athletic'i satın aldı

88 yıllık köklü kulüp satıldı!

Tottenhamlı futbolcu Son askerlik sürecini anlattı

Tottenhamlı futbolcu Son askerlik sürecini anlattı

Timo Werner adım adım Liverpool'a

Timo Werner adım adım Liverpool'a

Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı

Manchester United itirafı

İngiltere Championship'te 9 kişide daha koronavirüs tespit edildi

İngiltere'de 9 kişide daha koronavirüs çıktı

Mesut Özil'e sözleşme şoku

Mesut Özil'e kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.