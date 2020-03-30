Aubameyang, Boateng'e Beşiktaş'ı sordu!

Beşiktaş’a devre arasında katılan Kevin Prince Boateng, Instagram üzerinden Arsenal’in yıldızı Aubameyang ile sohbet etti.

İkili siyah-beyazlı taraftarlar için övgü dolu sözler kullandı. Aubameyang; “Lacazette bana anlatmıştı, ‘Hayatımda gördüğüm ve önünde oynadığım en iyi taraftar Beşiktaşlılar’ diye, bu doğru mu?” derken, Boateng benzer sözlerle karşılık verdi. Müthiş bir atmosferde maçlara çıktığını söyleyen Ganalı oyuncu, “Taraftar ve atmosfer harika, her yerde varlar, her yerden mesaj atıyorlar. Çok güzel bir deneyim” yorumunu yaptı. Bu arada ikili sohbetleri sırasında Beşiktaş taraftarlarından gelen mesajları da gösterdi.