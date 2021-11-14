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Aubameyang: Tottenham'a gideceğime emekli olurum

14.11.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arsenal'in yıldız golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, Tottenham için ilginç ifadeler kullandı.

Aubameyang: Tottenham'a gideceğime emekli olurum
Pierre Aubameyang

Pierre Aubameyang

GAB Gabon
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Arsenal
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İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in yıldız futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, Tottenham için itiraflarda bulundu.

"Bir gün Tottenham için oynar mısın?" sorusunu yanıtlayan Aubameyang, "Tottenham için oynayacağıma emekli olurum daha iyi." ifadelerini kullandı.

Arsenal'e transferi öncesinde Tottenham ile görüştüğünü açıklayan Gabonlu golcü, "Saint-Etienne ya da Borussia Dortmund'da forma giyiyordum, tam olarak hatırlamıyorum. Tottenham'ın stadyumuna kadar gelmiştim. Geldikten sonraki gün hiç aramadılar. Bu yüzden onlara karşı oynadığım her maçta neden ekstra motivasyonla sahaya çıktığımı biliyorlar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Arsenal FC
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