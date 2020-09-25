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Aurelien Chedjou resmen Adana Demirspor'da!

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.09.2020 22:31 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i kıl payı kaçıran ve bu sezon işini şansa bırakmak istemeyen Adana Demirspor, kadrosuna flaş bir ismi kattı. Ülkemizde Galatasaray, Başakşehir ve Bursaspor formaları giyen 35 yaşındaki stoper Aurelien Chedjou, Adana Demirspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Aurelien Chedjou resmen Adana Demirspor'da!

Transfer çalışmalarını sürdürne ve Emilijus Zubas, Sedat Şahintürk, Anıl Karaer, Kerim Avcı, Hamza Ok, Emre Selen, Samed Kaya ve Davide Lanzafame'yi kadrosuna katan Adana Demirspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

TFF 1. Lig'in en iddialı takımları arasında yer alan ve hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Adana ekibi, ülkemizde daha önce Galatasaray, Başakşehir ve Bursaspor'da forma giyen Aurelien Chedjou'u kadrosuna kattı.

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Transferi twitter hesabından açıklayan Başkan Murat Sancak, ''Sevgili Adana Demirspor taraftarı, değerli futbolcu Aurelien Chedjou ile 1+1 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Daha önce Lille, Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor ve Amiens kulübünde forma giyen Chedjou, camiamıza hayırlı uğurlu olsun.'' ifadelerini kullandı.

Bu sezon Amiens'nin ilk 3 maçında forma giymeyen 35 yaşındaki stoper, son Chateauroux mücadelesine 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Chedjou'nun Amiens ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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