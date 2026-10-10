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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının VAR’ı Juan Martinez Munuera

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Juan Martinez Munuera oldu.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının VAR’ı Juan Martinez Munuera
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında bugün 4 karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe, saat 19.00’da Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün’ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Juan Martinez Munuera oldu. Munuera’ya AVAR’da Hüseyin Aylak eşlik edecek.

Bugün oynanacak diğer karşılaşmalarda VAR’da görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: Sarper Barış Saka
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK: Cihan Aydın
16.00 Samsunspor - Trabzonspor: Gustavo Fernandes Correia

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0 - 1
Fenerbahçe Fenerbahçe

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fenerbahçe
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