Ausburg Galatasaray maçı hangi kanaldan izlenebilecek?

Galatasaray takımı, Teknik Direktör Fatih Terim’in önderliğinde Avusturya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kamp kapsamında Galatasaray, Alman liginin önemli ekiplerinden Ausburg ile bir hazırlık maçına çıkacak. Peki Ausburg Galatasaray maçı hangi gün saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek?

AUSBURG GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYIMLANACAK?

25 Temmuz 2019 Perşembe günü oynanacak maç D Smart’ta canlı izlenebilecek. Tivoli-Neu Stadı’nda oynanacak maç Türkiye saati ile 20.00’da başlayacak.

YENİ TRANSFERLER SAHADA

Sarı Kırmızı taraftarlar takımlarının yeni sezon transferlerinden Jean Michaël Seri, Valentine Ozornwafor, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük gibi isimleri de sahat görme şansını yakalayabilecekler.

