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Autorola Türkiye, "ilk 500 bilişim şirketi" arasına girdi

04.08.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Autorola Türkiye Müdürü Oğuzhan Saygı: - "Sektörümüze uçtan uca çözümler sunmaya ve sektöre yön vermeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Autorola Türkiye, 2021 Türkiye Bilişim Sektörünün İlk 500 Şirketi araştırmasında "Otomotiv Yazılımı" kategorisinde 5. sırada, "Veri Ambarı ve İş Zekası Yazılımı" kategorisinde de 6. sırada yerini aldı

Autorola Türkiye açıklamasına göre, M2S Araştırma Şirketi tarafından "Mottomuz Sürdürülebilirlik" ana teması ile 23. kez gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması, bu yıl da hem girişimciler hem de yatırımcılar açısından en etkili pazar yeri olarak ön plana çıktı.

Autorola Türkiye, "Otomotiv Yazılımı" kategorisinde 5. sırada, "Veri Ambarı ve İş Zekâsı Yazılımı" kategorisinde 6. sırada yerini aldı.

2013 yılında Türkiye'de faaliyetlerine başlayan Autorola Türkiye, 1996 yılında Danimarka'da kurulan, ikinci el araç ve filo yönetiminde "Online Yeniden Pazarlama" ve "Otomotiv Bilgi Teknolojileri" alanlarında 24 ülkede lider konumunda bulunan Autorola Grubu'nun bir parçası olarak sektöründe öncü olmaya ve sektöre yön vermeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Autorola Türkiye Müdürü Oğuzhan Saygı, "Sahip olduğumuz teknoloji ve know-how ile 20 yılı aşkın deneyimimiz, geliştirdiğimiz '360o' entegre iş modelleriyle otomobil üreticileri, yetkili bayiler, bayi grupları, operasyonel kiralama ve leasing firmaları, bankalar, sigorta şirketleri ve özmal sahibi firmalara hizmet veriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de liderliğimizi korumaya, sektörümüze uçtan uca çözümler sunmaya ve sektöre yön vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Autorola Türkiye, alt markası olan Autorola Marketplace, Autorola Solutions, Indıcata, Autocom ile hizmet veriyor.

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