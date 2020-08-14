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Av tüfeği ile vurulan leyleklere Büyükşehir sahip çıktı

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.08.2020 11:55 | Son Güncelleme

Denizli’nin Bekilli ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 leylek Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Denizli’nin Bekilli ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 leylek Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilen leyleklerin av tüfeği ile vurulduğu, kanatlarından saçma ile yaralandıkları belirtildi. Leylekler tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşamına bırakılacak.
Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, vahşi doğaya da şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Bir süre önce Bekilli ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 leylek Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılmak üzere Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından leyleklerin yapılan kontrollerinde leyleklerin av tüfeği ile vurulduğu, kanatlarından saçma ile yaralandıkları tespit edildi.

“Leyleklerimizin tedavilerine devam ediyoruz”
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, yaralı leyleklerin tedavisine hemen başladıklarını belirtti. Vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Alkaya, “Leyleklerimizin tedavilerine devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza rica ediyoruz. Bu tür yabani hayvanları yaralayan insanlar ilgili birimlere bildirmeli” dedi.
Tedavileri tamamlanmasının ardından leyleklere kanat egzersizleri yaptıracaklarını belirten Veteriner Hekim Alkaya, leylekleri kısa süre içinde doğal hayatlarına yeniden bırakacaklarını söyledi.

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