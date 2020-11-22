Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis ekiplerince yapılan şok uygulamada av tüfekleri, fişekler ve tabanca ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis ekiplerince Sitilce Mevkiinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde yoldan geçen kişilerin tek tek kimlik kontrolleri yapıldı. 100’e Yakın kişinin GBT sorgusunun yapıldığı şok uygulamada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeklere ait 22 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yunus polis ekiplerinin şok denetimlere aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

