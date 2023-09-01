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Av yasağının kalkmasıyla balık pazarlarında tezgahlar dolup taştı

01.09.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Av yasağının kalkmasıyla birlikte balık pazarlarındaki çeşit çoğaldı.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte balık pazarlarındaki çeşit çoğaldı. Tezgahların dolduğunu gören vatandaşlar balık pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Kilosu 150 TL’den satılan hamsinin fiyatının ilerleyen günlerde düşmesi bekleniyor.

Denizlerdeki avlanma yasağının 1 Eylül itibarıyla kalkmasıyla balık tezgahlarındaki çeşit çoğaldı. Aylar sonra tezgahların dolduğunu gören vatandaşlar da balık pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Karaköy’deki Balıkçılar Çarşısı hareketliliğin yaşandığı yerlerden biri oldu. Hamsinin kilosu 150 TL’den satışa çıkarken, bu sene az olması beklenen palamudun tanesinin ise 80 TL olduğu görüldü.

“HAMSİ 150 TL, ŞU AN İÇİN NORMAL”

Pazardaki balıkları inceleyen Muharrem Pekdoğan isimli vatandaş, “Hamsi 150 TL, diğer balıklar henüz gelmemiş. Zaman zaman çoğaldığında bakacağız. Hamsi yiyoruz, başka ne yiyelim. Hamsi çok güzel. En çok tavada kızartmasını severim. 150 TL şu an için normal ama daha da bollaşınca canlı canlı gördüğümüzde alacağız” dedi.

“BU SENE PALAMUT AZ AMA LÜFER VE ÇİNEKOP İLE VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREBİLİRİZ”

Pazarın eski balık satıcılarından Savaş Düzenli, “Satışlar şu an ilk güne göre az ama ilerleyen saatlerde çoğalabilir, bekliyoruz. Fiyatlar ilk güne göre biraz yüksek. Balık az geldi, az gelince de biraz yüksek oldu ama bir iki güne kalmaz rölantiye girer. Hamsi 150 TL, uskumrunun kilosu 100 TL. Mezgit var, tekir var, dil var; bunların kilosu 350 TL. Palamudun tanesi 80 TL. Levrek, çupra 80 TL tanesi. Bu sene belki palamut az satacağız ama lüfer ve çinekop ile vatandaşın yüzünü güldürebiliriz” diye konuştu.

“HAMSİNİN 100 TL’YE KADAR DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ”

Pazardaki bir başka balık satıcısı Samet Balyemez de, “Şükür Allah’a. İlk kez açtığımız için normal ama inşallah yarın biraz daha müşteri potansiyeli olur, balık fiyatları düşer. Şu an ilk sezon olduğu için hamside 150 TL normal. Hamsinin fiyatı 150 TL, bir kiloyu iki kişi yese 75 TL. Bugün bir sandviç yesen 100 TL. Ama biz 100 TL’ye kadar düşmesini bekliyoruz. Geçen sene palamut vardı, ondan önceki sene lüfer bol oldu. Geçen sene de palamut oldu, lüfer olmadı. Bu sene de hamsi var, palamut daha az gelecek” şeklinde konuştu.

“BALIKLAR GÜZEL ÇIKTI, MORALLERİ GÜZEL”

Balık almaya gelen Caner Özen isimli vatandaş ise, “Balıklar güzel çıktı, moralleri güzel, çok süper. Hoşumuza gidiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda çeşitler daha da çoğalır. Balık fiyatları şu an normal, ilerleyen zamanlarda biraz daha düşebilir. Şu an daha yeni başlıyor. İnşallah akşamüstü alacağız. Ben hamsi taraftarıyım ama istavrit de iyi. Bakın, istavriti 100 TL yaparız diyor” dedi.

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