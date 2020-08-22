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Ava çıkan kurt avlandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.08.2020 16:36 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde koyun sürüsüne saldırmak üzere olan 3 kurt, çoban köpeği tarafından boğularak telef oldu.Olay, Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde koyun sürüsüne saldırmak üzere olan 3 kurt, çoban köpeği tarafından boğularak telef oldu.
Olay, Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde çoban Muhammet Yeşildağ, yaklaşık 30 koyununu otlatmak üzere ormanlık alana doğru yola çıktı. Koyunlarını otlattığı sırada biraz uzakta bulunan Yeşildağ, farklı ses duyması ile koyunlarının yanına döndüğünü belirtti. Koyunları ile birlikte Kangal cinsi olan köpeği koyunlarının başında beklediği sırada avlanmak için koyunlara yaklaşan 3 tane kurdun yaklaştığını fark etti. Köpeğinin kurtları fark etmesi ile aralarından birini yakaladığını, diğer 2’sinin köpekten korkarak kaçtığını ancak kaçamayan kurt ise köpek tarafından boğularak öldüğünü belirtti.
Yeşildağ, “Sabah erkenden koyunlarım ve köpeğim ile yola çıktım. Otluk alanda bir ses duydum. Birden bire üç kurt koyunlarımıza saldırmaya çalıştı ve sürülerin içinde olan Kangal cinsi köpeğimiz 3 kurttan 2’sini kaçırdı. Kaçamayan kurt köpek ile boğuşmaya başladı. Kurt daha sonra olduğu yerde öldü. Dağlarımızda çok sayıda kurt var ve hayvanlarımızı otlatmaya korkuyoruz, yerleşim yerlerine kadar gelmeye başladılar” dedi.

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