Avakado nasıl yenir? Kahvaltıda, yemeklerde nasıl tüketilir?

Hücreleri yenileyerek vücudu gençleştirme özelliği bulunan avokadonun bedenimiz için birçok faydası bulunur. Avokado özellikle kalp ve böbrek sağlığını korumak için sıkça kullanılır. Avokadoyu severek tüketenler ve bugüne kadar adını duymuş ama henüz deneme fırsatı bulamamış olanlar için özel olarak araştırdığımız birbirinden lezzetli ve pratik avokadolu tarifleri de bu yazımızda bulabilirsiniz. Hazırsanız "Avokado nasıl yenir?" sorusuna yanıt vererek başlayalım. Avokado Nasıl Yenir? Olgunlaşan avokadoların kabuğu soyulur ve içerisinde kremamsı dokuda olan yeşil kısım yenilir. En lezzetlisi olanları, hafif yumuşamış ve olgunlaşmış olanlardır. Ancak kısa bir zamanda avokadonuzu tüketmeyecekseniz, dokunarak kabuğu en sert olanını almalı ve olgunlaşmasını beklemelisiniz. Avokado buzdolabında saklanmaz. Gazete kâğıdına sarılarak oda sıcaklığında bekletilmelidir. Avokado Çekirdeği Nasıl Yenir? Acı tadıyla ve toksin atmaya yardımcı olan içeriğiyle avokado çekirdeğini tüketmek için, üstündeki kahverengi kabuk tabakasını çıkarmalı ve çekirdeği ezerek toz haline getirmelisiniz. Avokado çekirdeği tozu çorbalarda ve salatalarda kullanabilir. Çıkardığınız avokado tozunu suyla birlikte kaynattıktan sonra sıcak ya da ılık bir şekilde çay formunda da tüketebilirsiniz.

Avokado Kahvaltılık Nasıl Yenir? Avokado ikiye kesilir ve çekirdeği çıkarılır. Başka bir kapta yumurta, doğranmış yeşil soğan, tuz ve karabiber karıştırılarak oluşan harç avokadoların içine doldurulur ve avokadolar fırına verilir. Kahvaltıda avokado yiyebileceğiniz diğer bir alternatif ise şu şekildedir: Avokado püre haline getirilir, içine biraz baharat atılır ve kızarmış ekmeğin üzerine sürülür. Daha sonra üzerine haşlanmış ya da yağda yumurta eklenir ve keyifle tüketilebilir. Avokado Meyvesi Nasıl Yenir? Avokado nasıl yenir sorusuna verilen en yaygın cevap salatanın ya da yumurtanın içine katılarak tüketilmesidir. İlk olarak avokado uzunlamasına ikiye bölünür. Sonra içerisindeki kahverengi çekirdek kaşık yardımıyla çıkartılır. Çekirdeği çıkmış avokadonun içi şekli bozulmadan kaşıkla alınır ve dilimlenir. Doğranmış avokadonun üzerine, tuz, biber ve zeytinyağı eklenerek keyifle tüketilebilir. Avokado Nasıl Ezilir? Avokadoyu ezmek için önce kabuğu soyulur ve çekirdeğini çıkarılır. Daha sonra bir kaşık yardımıyla avokadonun içi oyulur ve çıkartılan avokado bir kâsenin içerisine alınır. Kâsenin içerisindeki kısım çatal yardımıyla ezilerek krema haline getirilir.