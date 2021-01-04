Avakado nasıl yenir? Kahvaltıda, yemeklerde nasıl tüketilir?

Hücreleri yenileyerek vücudu gençleştirme özelliği bulunan avokadonun bedenimiz için birçok faydası bulunur. Avokado özellikle kalp ve böbrek sağlığını korumak için sıkça kullanılır. Avokadoyu severek tüketenler ve bugüne kadar adını duymuş ama henüz deneme fırsatı bulamamış olanlar için özel olarak araştırdığımız birbirinden lezzetli ve pratik avokadolu tarifleri de bu yazımızda bulabilirsiniz. Hazırsanız "Avokado nasıl yenir?" sorusuna yanıt vererek başlayalım.
Olgunlaşan avokadoların kabuğu soyulur ve içerisinde kremamsı dokuda olan yeşil kısım yenilir. En lezzetlisi olanları, hafif yumuşamış ve olgunlaşmış olanlardır. Ancak kısa bir zamanda avokadonuzu tüketmeyecekseniz, dokunarak kabuğu en sert olanını almalı ve olgunlaşmasını beklemelisiniz. Avokado buzdolabında saklanmaz. Gazete kâğıdına sarılarak oda sıcaklığında bekletilmelidir.
Acı tadıyla ve toksin atmaya yardımcı olan içeriğiyle avokado çekirdeğini tüketmek için, üstündeki kahverengi kabuk tabakasını çıkarmalı ve çekirdeği ezerek toz haline getirmelisiniz. Avokado çekirdeği tozu çorbalarda ve salatalarda kullanabilir. Çıkardığınız avokado tozunu suyla birlikte kaynattıktan sonra sıcak ya da ılık bir şekilde çay formunda da tüketebilirsiniz.
Avokado ikiye kesilir ve çekirdeği çıkarılır. Başka bir kapta yumurta, doğranmış yeşil soğan, tuz ve karabiber karıştırılarak oluşan harç avokadoların içine doldurulur ve avokadolar fırına verilir. Kahvaltıda avokado yiyebileceğiniz diğer bir alternatif ise şu şekildedir: Avokado püre haline getirilir, içine biraz baharat atılır ve kızarmış ekmeğin üzerine sürülür. Daha sonra üzerine haşlanmış ya da yağda yumurta eklenir ve keyifle tüketilebilir.
Avokado nasıl yenir sorusuna verilen en yaygın cevap salatanın ya da yumurtanın içine katılarak tüketilmesidir. İlk olarak avokado uzunlamasına ikiye bölünür. Sonra içerisindeki kahverengi çekirdek kaşık yardımıyla çıkartılır. Çekirdeği çıkmış avokadonun içi şekli bozulmadan kaşıkla alınır ve dilimlenir. Doğranmış avokadonun üzerine, tuz, biber ve zeytinyağı eklenerek keyifle tüketilebilir.
Avokadoyu ezmek için önce kabuğu soyulur ve çekirdeğini çıkarılır. Daha sonra bir kaşık yardımıyla avokadonun içi oyulur ve çıkartılan avokado bir kâsenin içerisine alınır. Kâsenin içerisindeki kısım çatal yardımıyla ezilerek krema haline getirilir.
Avokadoyu balla karıştırarak harika tatlılar elde edebilirsiniz. İlk olarak avokadoyu soyup çekirdeğini çıkarın ve elde ettiğiniz kısmı bir çatal yardımıyla ezin. Daha sonra içine kakao ve bal ekleyerek karıştırın ve kâselere koyun. Sağlıklı ve güzel bir tatlı elde edeceksiniz.
Avokado birçok farklı yolla yenilebilir. En çok tercih edilen ve en lezzetli seçenek, avokadoların krema haline getirilerek makarnaya sos yapılmasıdır. Daha sağlıklı bir alternatif arayanlar ise lavaşın içerisine avokadoları ve haşlanmış yumurtayı koyarak sağlıklı bir sandviç hazırlayabilir.
Siyah avokadonun farkı içerisindeki yağ oranın diğer avokadolardan yüksek olması ve nispeten daha yumuşak olmasıdır. Siyah avokadoyu ezerek salata ve makarnalarınızda kullanabilir, sade olarak kahvaltıda tüketebilirsiniz.
Avokado diyet yaparken sade olarak tüketilmenin yanında salataların içerisine katılarak da yenilebilir. Bir başka avokadolu diyet tarifinde ise, avokado yumurta beyazı ile birleştirilerek yenilir. Bunun için haşlanan yumurtalar ortadan ikiye kesilir ve sarıları çıkarılır. Ezilip püre haline getirilen avokadoya baharat eklenir ve sarısı alınan yumurtanın orta kısmına dolgu olarak avokado eklenir, böylece sağlıklı bir öğün elde edilir.
Tropikal bir meyve olan avokadolar kişinin zevkine uygun çeşitli meyveler ile karıştırılarak smoothie olarak tüketilebilir. Ayrıca patates cipslerinizin yanına ezilerek baharatlanmış avokadolu sos da yapabilirsiniz.
Olgunlaşmamış avokadonuzu güneş ışığı alan bir alana yerleştirdiğinizde avokadonuzun olgunlaşma sürecine başladığını fark edebilirsiniz. Avokadoyu en hızlı şekilde olgunlaştırmak için ise kese kağıdının içine muz, elma ve avokadoyu koyup ve bekletin. Avokado olgunlaştırırken dikkat etmeniz gereken nokta, avokadoyu çürütmemektir. Bunun için avokadoları olgunlaşma sırasında sık sık kontrol edin.
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