Avalanche teknolojisi ile hayata geçirilecek "Akbank ReFi Hackathon" için başvurular açıldı

İSTANBUL (AA) - Akbank LAB’in her sene düzenlediği ve bu yıl Onarıcı Finans temasını ele alacak "Akbank ReFİ Hackthon" için başvurular başladı.

Akbank açıklamasına göre, 2016’da kurulduğu günden bu yana yenilikçi fikirlerin hem kuruma hem de girişimcilik ekosistemine kazandırılması sürecinde aktif rol alan Akbank LAB, her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği hackathonlara bir yenisini ekliyor. Daha önce sırasıyla Code: Parasal Konular ile dijital bireysel bankacılık ihtiyaçlarına, Code: Yarının Bankacılığı ile birikim alışkanlıklarına, Code: KOBİ Online ile KOBİ’lerin dijitalleşmelerine ve Gelecek için Sürdürülebilir Finans ile sürdürülebilir finansal sistemlere odaklanan hackathon, bu sene odağını daha da derinleştirerek “Onarıcı Finans” temasını ele alıyor.

"Akbank ReFi Hackathon" ile iklim değişikliği, çevre kirliliği ve karbon salınımı gibi hayatı etkileyen küresel sorunlara Web3 teknolojilerinden faydalanan çözümler üretilmesi hedefleniyor. Web3 teknolojileri altyapısı olarak ise Avalanche platformu kullanılacak.

İnsanın ve dünyanın onarım sürecini başlatacak "Akbank ReFi Hackathon", Avalanche ağı iş birliği ile Türkiye’de bir banka tarafından blok zincir ağı üzerinde düzenlenecek ilk hackathon olacak.

Bu iş ortaklığı ile merkezi olmayan uygulamalar ve özel blok zinciri ağları için bir platform olarak işlev gören birinci katman blok zinciri ağına onarıcı finans konusunda yenilikçi çözümler üretmek üzere tüm yazılımcı, tasarımcı ve geliştiriciler davet ediliyor.

30 Eylül - 2 Ekim'de Sabancı Center’da fiziksel olarak gerçekleştirilecek Akbank ReFi Hackathon'da katılımcılar Avalanche platformu üzerinde 48 saat içerisinde fikirlerini sıfırdan geliştirecekler.

2 Ekim'de gerçekleştirilecek finalde ise en başarılı 3 ekip jüri değerlendirmesi sonucunda sırasıyla 100 bin TL, 60 bin TL ve 40 bin TL’lik ödüllerin sahibi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Avalanche teknolojisiyle düzenlenen ‘Akbank ReFi Hackathonu’na tüm yazılımcı, tasarımcı ve geliştiricileri insanı ve doğayı onaracak finansal sistemleri birlikte inşa etmeye davet ettiklerini belirterek, "Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve yakaladığı fırsatları hızlıca değerlendirerek Türkiye’nin en inovatif çözümlerine dönüştüren Akbank, geleceğin bankacılık anlayışını blok zinciri ekosistemine ilgi duyan gönüllülerle birlikte inşa etmeye devam ediyor. Hackathon’un yaratıcı gücüne inanıyoruz. 'Akbank ReFi Hackathon', Web3 dönüşümü ile etki ekosistemi üzerinden insanın ve dünyanın onarım sürecine katkıda bulunan yeni bir ekonomi tasarlayacak tüm inovatif fikirlere açık." ifadelerini kullandı.

Ava Labs’in Türkiye’den sorumlu yöneticisi, Selim Kender de, sürdürülebilir ortak bir gelecek için blok zincir üzerinde yapılacak geliştirmeler ve uygulamaların büyük önem taşıdığını aktararak,"Saniye altı işlem onayı, saniyelik binlerce işlem kapasitesi, esnek ve ihtiyaçlara göre tasarlanabilir alt ağ yapısı ve çevre dostu mimarisi ile Avalanche teknolojisi en kuvvetli platform olarak öne çıkıyor. Akbank ile birlikte onarıcı finans konusunda Türkiye’deki Web3 ekosistemini desteklemekten heyecan duyuyoruz.” yorumunu yaptı.

Verilen bilgiye göre, Akbank LAB ve sosyal inovasyon platformu imece yürütücülüğünde gerçekleştirilen ReFi Türkiye etkinliğinin de bir parçası olan "Akbank ReFi Hackathon" ile katılımcılar onarıcı finans dünyasına adım atacak.

