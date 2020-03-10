Avcılar Belediyesi çizgi film dünyasını okul duvarlarına taşıdı

Avcılar Belediyesi ilçedeki okulların duvarlarını renklendirecek “Okullarımızı renklendiriyoruz” projesini başlattı.

Daha önce okullara iç temizlik, iç-dış boyama, bahçe düzenlemesi hizmetleri ve çeşitli eğitim seminerleri ile destek veren Avcılar Belediyesi, bu kez de okul duvarlarını eğlenceli figürlerle donattı. “Okullarımızı renklendiriyoruz” projesi kapsamında çocukların zengin hayal dünyasını harekete geçirmek için Avcılar’daki 2 okulun iç cepheleri, ünlü çizgi film karakterleri ile renklendirildi. Avcılar Belediyesi tarafından geliştirilen ve 40 öğrencinin gönüllü çalıştığı proje ile çocukların eğitim ortamlarını renklendirmek ve hayal güçlerini geliştirmeye katkı sunmak amaçlanıyor.

Yetkililerce yapılan açıklamada, ilk olarak Tahtakale Mahallesi’ndeki Şehit Eyüp Çolakoğlu İlköğretim Okulu ve Cihangir Mahallesi’ndeki Nimet Kamuran Korkmaz Özel Eğitim Uygulama Okulunda başlayan çalışmanın ilerleyen günlerde ilçedeki diğer okullarda da devam edeceği belirtildi. Proje ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Çocuklar, okulların gerçek sahibidirler. Dolayısıyla okulların onların istekleri ve hayal dünyasına göre şekillendirilmesi hem okulu sevmelerini, hem de başarılarını arttıracaktır. ‘Okulları renklendiriyoruz’ projemizle çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirmeye hedefledik. Şimdilik 2 okulumuzla başladığımız çalışmamız ilerleyen günlerde diğer okullarda da devam edecek. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

