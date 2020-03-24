YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avcılar Belediyesi’nden korona virüsle mücadelede psikolojik destek

Avcılar Belediyesi’nden korona virüsle mücadelede psikolojik destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.03.2020 12:03 | Son Güncelleme

Avcılar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınının insan sağlığına yönelik oluşturduğu tehditlerle mücadeleye devam ediyor.Korona virüsle mücadele kapsamında bir yandan koruyucu ve önleyici dezenfeksiyon işlemlerine devam eden Avcılar Belediyesi, bir yandan da toplumu virüsün psikolojik etkilerinden korumak için canlı yayında eğitim seminerleri düzenliyor.

Avcılar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınının insan sağlığına yönelik oluşturduğu tehditlerle mücadeleye devam ediyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında bir yandan koruyucu ve önleyici dezenfeksiyon işlemlerine devam eden Avcılar Belediyesi, bir yandan da toplumu virüsün psikolojik etkilerinden korumak için canlı yayında eğitim seminerleri düzenliyor. “Korona virüsü Bilgilendirme Sohbetleri” başlığı altında Avcılar Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan seminerlerde, alanında uzman katılımcılar bilgilerini paylaşıyor. Sosyal hayatın kesintiye uğramaması için tüm imkanlarını seferber eden Avcılar Belediyesi, bu seminerlerle aynı zamanda dijital ortamlarda yayılan ve panik oluşturan kirli bilginin de önüne geçmeyi amaçlıyor.
“Korona virüsü Bilgilendirme Sohbetleri” kapsamında düzenlenen seminerlerin üçüncüsünde, “Korona virüs ruh sağlımızı nasıl etkiledi? Yaşlılar ve dezavantajlı gruplar bu süreci nasıl atlatmalı? Salgın bittiğinde psikolojik etkileri de bitecek mi?” konuları konuşuldu. Psikolog Eren Yalçın’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde salgınla mücadelede psikolojiyi sağlam tutmanın en önemli detay olduğu vurgulandı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ise, “Biz Avcılar Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Görevlerimizi ve vatandaşlarımızın bu süreçten zarar görmemesi için yapabileceğimiz şeyleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Avcılar Belediyesi’nin korona virüsü ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında anlatan Hançerli, vatandaşları evlerinde kalmaları ve sağlık bakanlığının önerdiği şekilde kişisel hijyenlerine uymaları konusunda uyardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:28
Sabah
06:54
Öğle
13:15
İkindi
16:43
Akşam
19:27
Yatsı
20:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Büyükçekmece’de ağır hasarlı iki bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de ağır hasarlı iki bina daha yıkıldı

Avcılar'da kaykay pistinden düşen kişi yaralandı

Avcılar'da kaykay pistinden düşen kişi yaralandı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.