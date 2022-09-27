Avcılar Belediyesine grev kararı asıldı

İSTANBUL (AA) - Avcılar Belediyesine, yaklaşık üç aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev kararı asıldı.

Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şubesi ile Avcılar Belediyesinin bin 200 işçiyi kapsayan sözleşme görüşmelerinde ücret konusunda anlaşma sağlanamadı.

Sendika, arabulucu görüşmelerinden de sonuç çıkmayınca grev kararı aldı. Söz konusu grev kararı binanın kapısına asıldı.

Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, işçi maaşlarının düşük olduğunu ifade ederek, bu maaşlarla geçinmenin çok zor olduğunu dile getirdi.

Doğan, bir hafta içinde uzlaşma sağlanamaması durumunda işçilerin greve başlayacağını bildirdi.

