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  4. Avcılar E-5’te polisin dur ihtarına uymayan 4 hırsız, ortalığı savaş alanına çevirdi

Avcılar E-5’te polisin dur ihtarına uymayan 4 hırsız, ortalığı savaş alanına çevirdi

22.12.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da çalıntı araçla gösterge paneli hırsızlığı yapan 4 şüpheli, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Avcılar E-5’te polisin dur ihtarına uymayan 4 hırsız, ortalığı savaş alanına çevirdi

Dakikalarca süren kovalamaca Beylikdüzü istikametinde polisin yolu kapatması ve şüphelilerin kullandıkları otomobili polis otosuna çarparak kaza yapmasıyla son buldu.

Olay, sabah saatlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi’nde yaşandı. Polisin şüphelenip durdurmak istediği bir otomobilin çalıntı olduğu öğrenildi. 4 şüpheli, çalıntı olduğu öğrenilen araçla E-5 karayolunda kaçmaya başladı. Şüpheliler önce E-5’te Avcılar istikametine ardından ise Beylikdüzü yönüne doğru kaçmaya başladı. Kaçarken bir araca da çarpan şahıslar, polisin yaptığı uyarı ateşini de dikkate almadı. Şahıslar, Beylikdüzü mevkiine geldiklerinde savrularak polisin ekip otosuna çarpıp durabildiler. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan 4 şüpheli, E.Ö. (15), M.G. (16), S. Y. (19), E. k. (17) yaralandı. Yaralanan şahıslardan E.Ö. ve M.G. hastaneye kaldırıldı.

ARAÇTAN HAYALET GÖSTERGE ÇIKTI

Polisin araç içerisinde yaptığı araştırmada lüks bir araca ait olduğu tespit edilen gösterge paneli, eldiven ve bant bulundu. M.G. ile S. Y. Hayalet göstergeyi Avcılar’da park halindeki bir otomobilden çaldıklarını itiraf etti. Birçok suç kayıtlarının olduğu tespit edilen şüphelilerin, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sorgulamalarına devam ediliyor.

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