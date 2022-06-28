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Avcılar sahilinde ceset bulundu

28.06.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizden çıkarılan cesedin, gün içinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadına ait olduğu belirlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar sahilinde genç bir kadının cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Denizköşkler Mahallesi'ne giden polis ekipleri, denizde kadın cesedi olduğunu görünce itfaiyeye bilgi verdi. Ceset, itfaiye görevlilerince sudan çıkarıldı.

Çevrede yapılan aramalarda, kadına ait olduğu düşünülen spor ayakkabı, çanta ve cep telefonu bulundu. Adının Ebru Yaşa olduğu tespit edilen 25 yaşındaki kadının bugün öğle saatlerinde ikametinden ayrıldığı ve telefonuna gelen çağrılara cevap vermediği belirlendi.

Yaşa'nın ailesinin gün içinde Esenyurt Esenkent Gazi Turgut Asan Polis Merkezine kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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