Avcılar’da 19 Mayıs coşkusu balkonlara taşındı

“19 Mayıs ruhu her koşulda içimizde”

Başkan Hançerli yaptığı açıklamada, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı bağımsızlık hareketini geleceğimizin teminatı gençlerimize armağan etmiştir. Bu yıl bayramımızı kıymetli gençlerimiz ve yurttaşlarımızla alanları doldurarak kutlayamadık. Ama biz biliyoruz ki 19 Mayıs ruhu her koşulda içimizde. 19 Mayıs en güzel Atatürk’ün gençlere verdiği önemin bilinci ile kutlanabilir. Atatürk gençleri her zaman ülkenin ve cumhuriyetin koruyucusu ve ilerletici gücü olarak görmüştür. Biz gençlerimize iyi bir gelecek hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz, yorulmadan çalışmaya da devam edeceğiz. Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

19.19’da Metin Uca ile “19 Mayıs ve Atatürk” konulu söyleşi

Gazeteci yazar ve sunucu Metin Uca ve Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Avcılar’da bulunan Atatürk Evi Müzesinde “19 Mayıs ve Atatürk” konulu özel bir söyleşi gerçekleştirecek. Saat 19.19’da internet üzerinden canlı gerçekleştirilecek olan söyleşi Avcılar Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.