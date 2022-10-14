Avcılar'da 3 aracın karıştığı kaza trafik yoğunluğuna neden oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da sağanağın da etkisiyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı kaza trafik yoğunluğuna neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala mevkisinde Topkapı yönüne seyir halindeki 3 araç, yağmurun da etkisiyle çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, Topkapı istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, kazaya karışan veteriner teknikeri Seda Çebi, olay yerine yakın noktada yol kenarında ayakları ezilmiş kedi yavrusu gördü. Çebi, kediye, aracından getirdiği iğneyi vurarak müdahalede bulundu.

