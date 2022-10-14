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  4. Avcılar'da 3 aracın karıştığı kaza trafik yoğunluğuna neden oldu

Avcılar'da 3 aracın karıştığı kaza trafik yoğunluğuna neden oldu

14.10.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veteriner teknikeri kazazede, yol kenarındaki ayakları ezilmiş kedi yavrusuna müdahale etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da sağanağın da etkisiyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı kaza trafik yoğunluğuna neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala mevkisinde Topkapı yönüne seyir halindeki 3 araç, yağmurun da etkisiyle çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, Topkapı istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, kazaya karışan veteriner teknikeri Seda Çebi, olay yerine yakın noktada yol kenarında ayakları ezilmiş kedi yavrusu gördü. Çebi, kediye, aracından getirdiği iğneyi vurarak müdahalede bulundu.

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Avcılar zincirleme kaza

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