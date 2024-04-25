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  4. Avcılar’da 4 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü

Avcılar’da 4 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü

İHA İHA
25.04.2024 15:07
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Avcılar’da 4 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü. Tedbir amaçlı boşaltılan binana da ekipler tarafından yapılan incelemede bir sorun olmadığı tespit edildi.

Avcılar’da 4 katlı binanın önündeki kaldırım çöktü

Avcılar Merkez Mahallesi Fırın Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın önündeki kaldırım bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökmeyi gören bina sakinleri büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Ekipler tedbir amaçlı binayı boşaltı. Avcılar Belediyesi ekiplerinin binada yaptığı kontrollerde temelinde bir sorun olmadığı anlaşıldı. Kaldırım belediye ekipleri tarafından yapıldığında bina sakinlerinin tekrar evlerine gireceği öğrenildi.

Binana da kızın oturduğunu belirten Hamide ceylan, “Benim kızımın dairesi var koştum geldim. Belediye başkanı geldi, AFAD geldi. Binada bir şey yok denildi. Yaralı yok. Binanın altıda boşmuş. Demek ki kaldırımı boş toprağın üstüne yaptılar çöktü” diye konuştu.
Korktuğunu vurgulayan bina sakini ise, “Bina 3 deprem geçirdi olacağı varmış. Tek oturuyorum. İnşallah belediyemiz bir şeyler yapar” dedi.

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