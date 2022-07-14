Avcılar'da arızalanan metrobüs seferlerde aksamaya yol açtı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Avcılar durağı yakınlarında Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün motorundan duman çıkmaya başladı. Metrobüs sürücüsü, yolcuları araçtan indirdikten sonra yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.

Arızalı araç, olay yerine gelen teknik ekiplerin çalışmalarının ardından çekildi.

Metrobüs arızası dolayısıyla seferlerde bir süre aksama yaşandı, duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.



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