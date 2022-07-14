YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avcılar'da arızalanan metrobüs seferlerde aksamaya yol açtı

Avcılar'da arızalanan metrobüs seferlerde aksamaya yol açtı

14.07.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da arızalanan metrobüs seferlerde aksamaya yol açtı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Avcılar durağı yakınlarında Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün motorundan duman çıkmaya başladı. Metrobüs sürücüsü, yolcuları araçtan indirdikten sonra yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.

Arızalı araç, olay yerine gelen teknik ekiplerin çalışmalarının ardından çekildi.

Metrobüs arızası dolayısıyla seferlerde bir süre aksama yaşandı, duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Kartal'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldüGÜNCELLEME - Kartal'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Şehidin eşi düğün gününde düğünlerinin yapılacağı salonda mevlit okuttuŞehidin eşi düğün gününde düğünlerinin yapılacağı salonda mevlit okuttu
Trabzon'da satırlı kavgada 1 kişi ağır yaralandıTrabzon'da satırlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Avcılar

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:37
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:43
Yatsı
22:29
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.