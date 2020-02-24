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Avcılar'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.02.2020 15:46 | Son Güncelleme

Avcılar'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir kişi, kendisine ait sürücü kursunda silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü kursu sahibi Ercan Ö'nün (43) cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Ercan Ö'nün silahla vurulduğu tespit edildi.

Ercan Ö'nün olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi.

Öte yandan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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Avcılar ölü Silah

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