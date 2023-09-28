Avcılar’da elektrik kesintisi sorunu yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü

Sokaktaki BEDAŞ ekipleri ile tartışan vatandaşlar elektrik sorununa kalıcı çözüm istedi.

Olay, gece saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi Limon Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki binalarda aylardır bazı günler elektrik kesintileri yaşanmasından dolayı mahalle sakinleri BEDAŞ ekiplerini çağırdı. Sokağa gelen ekiplerin sorun çözülmeden gittiğini gören vatandaşlar, gitmelerine izin vermedi. Uzun süre BEDAŞ ekipleri ile tartışan mahalleli durumdan dolayı mağdur olduğunu söyleyerek kalıcı bir çözüm istedi. İhbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin de müdahalesi ile mahalleli, enerji kesintisi sorununun en kısa zamanda çözülmesi koşuluyla görevliler ile uzlaştı. Konu ile ilgili görevlilerin çalışmaları devam ederken yaşanan tartışma vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Konu ile ilgili konuşan vatandaşlardan Mustafa Çelik, “Burada bir yıldan beri elektrik mağduruyuz. Dilekçe verdik ama gelip ilgilenen yok. Gelip düzeltiyorlar ama ertesi gün yine arıza oluyor. 24 saat, 48 saat devam ediyor. Buradaki marketler, esnaf mağdur oluyor. Bunun düzeltilmesini istiyoruz ama ilgilenen yok. Bugün elektrik kurumunun arabalarını durdurduk. Buraya yetkili gelmeden onları göndermeyeceğimizi söyledik. Daha sonra emniyet ekipleri geldi. Yapılacağına dair söz aldık ve bekliyoruz. BEDAŞ ekiplerinden arkadaşlar çalışıyor şu anda gece oldu ama elektrik gelmedi. Bu sokakta diyaliz hastası var. Onlar da mağdur oldu” dedi.

Durum ile ilgili konuşan bir diğer vatandaş Gündüz Gül ise “Dün saat 23.00 gibi elektrik kesildi. Arıza gidermek için sabah gelip elektriği kestiler. Şu saate kadar kimse ilgilenmiyor. BEDAŞ’ı aradığında muhatap bulamıyorsun. Ben de esnafım ve ekmek yapıyoruz. Bizim makinelerimizin hiçbiri çalışmıyor” şeklinde konuştu.

