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  4. Avcılar'da kamyonetin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Avcılar'da kamyonetin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

14.12.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da metrobüs üst geçidinin ayağına çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E-5 yan yolda Edirne istikametine seyir halinde olan 34 PT 6310 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Saadetdere Metrobüs Durağı üst geçidinin ayağına çarpıp, ana yola savruldu.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ismi henüz öğrenilemeyen sürücüyü hastaneye kaldırırken, kamyonette sıkışan Muhammed E, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza nedeniyle E-5 Edirne istikametinde oluşan yoğun trafik, ekiplerin kamyoneti kaldırmasının ardından normale döndü.

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