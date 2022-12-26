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  4. Avcılar’da kiracının yakıp kaçtığı evin patlama anı kamerada

Avcılar’da kiracının yakıp kaçtığı evin patlama anı kamerada

26.12.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da kiracının yaktığı evde yaşanan patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde evin duvarının yıkılması ve yanma anı görülüyor.

Avcılar Tahtakale Mahallesi, Doruk Sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana gelmişti. Ev sahibi, 3 katlı binanın birinci katında aylık 700 TL’ye oturan kiracısı Osman Eravcı’den bin 500 TL kira istemesiyle tartışma çıkmıştı. Zamma karşı çıkan kiracı evi yakmakla ev sahibini tehdit ettiği öne sürülmüştü.

Ev sahibi Mehmet Yılmaz, karakola giderek 7 yıllık kiracısından şikayetçi olmuştu. Kendisinin şikayet edildiğini öğrenen kiracı Osman Eravcı, evi benzinle yakarak kaçmıştı. Evde meydana gelen patlama nedeniyle bir odanın dış duvarı yıkılmıştı. Yakılan dairede meydana gelen patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde evin duvarının yıkılması ve yanma anı görülüyor.

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