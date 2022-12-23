Avcılar'da kuzeni tarafından kazara silahla vurulan çocuk ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi Çavuş Caddesi'ndeki bir evde silahla fotoğraf çekildiği belirtilen M.B.Ş'nin (16) elindeki tabanca kazayla ateş aldı. Kurşun, M.B.Ş'nin 15 yaşındaki kuzeni B.Ş'ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan B.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

M.B.Ş'nin polis merkezine götürüldüğü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

