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  4. Avcılar'da kuzeni tarafından kazara silahla vurulan çocuk ağır yaralandı

Avcılar'da kuzeni tarafından kazara silahla vurulan çocuk ağır yaralandı

23.12.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da kuzeninin kazara silahla vurduğu çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi Çavuş Caddesi'ndeki bir evde silahla fotoğraf çekildiği belirtilen M.B.Ş'nin (16) elindeki tabanca kazayla ateş aldı. Kurşun, M.B.Ş'nin 15 yaşındaki kuzeni B.Ş'ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan B.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

M.B.Ş'nin polis merkezine götürüldüğü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar silah

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