Avcılar'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde C.S'nin kullandığı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, araçtaki yangını söndürdü.

Yangında zarar gören otomobil kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz