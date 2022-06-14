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Avcılar'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

14.06.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde C.S'nin kullandığı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, araçtaki yangını söndürdü.

Yangında zarar gören otomobil kullanılamaz hale geldi.

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